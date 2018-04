Vertice ad Arcore | il centrodestra resta unito | «Il premier spetta a noi»

Vertice centrodestra ad Arcore : 'Premier spetta a noi' : Il Vertice ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si conclude nel pomeriggio con una dichiarazione di unità: è necessario che 'dopo anni di governi nati da giochi di palazzo, ...

Centrodestra - Vertice ad Arcore : “Unità della coalizione”. Ora è ufficiale : Pd in un governo o nuove elezioni : I tre leader di Centrodestra riuniti ad Arcore hanno ribadito la linea: la coalizione non solo resta unita, ma chiede anche di esprimere il presidente del Consiglio. Che tradotto significa: o il Partito democratico sostiene un governo o si ritorna al voto. A pochi giorni dal primo giro di consultazioni di Sergio Mattarella, continuano i veti incrociati dei partiti. E nello stallo generale emerge chiara la situazione: i 5 stelle non sono ...

Di Maio a Salvini : 'Con Berlusconi nessuna proposta di cambiamento' Arcore - oggi Vertice del centrodestra

Centrodestra riunito ad Arcore : Il Vertice prima di salire uniti al Colle : Ci si prepara al secondo giro di conasultazioni. Dopo il perentorio "la coalizione di Centrodestra non esiste" pronunciato da Luigi Di Maio dal podio del Quirinale, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno risposto decidendo di andare insieme da Sergio Mattarella. La delegazione unica fa così fallire il tentativo dei grillini di staccare il leader leghista da Forza Italia e mette in un angolo i Cinque Stelle. Per preparare il ...

E per il Lazio adesso spunta la carta Parisi Vertice ad Arcore per trovare la quadra : Roma Una carica d'Energia per uscire dallo stallo nel Lazio. Dal mazzo di una complicatissima partita per le candidature alle Regionali, ecco venir fuori il jolly, messo sul tavolo da Ignazio La Russa nelle vesti di mediatore e in prima istanza «benedetto» anche dall'azzurro Antonio Tajani e dal leader leghista Matteo Salvini. Così Stefano Parisi, da aspirante sindaco di Milano battuto per un pelo da Sala, è ...