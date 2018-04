Verona | Pecchia | ' Salvezza alla portata Contrario alle dimissioni di Fusco

Verona-Cagliari 1-0 - Romulo e il Var fanno sorridere Pecchia : Vince il Verona e vince la sfida più importante. Sfida doppia, da un lato contro il Cagliari che ripiomba in zona retrocessione e dall'altra contro i propri stessi tifosi che prima del fischio d'...

Serie A Verona - Pecchia : «Le mie dimissioni? Non ci ho mai pensato» : Verona - Il Verona si prepara ad affrontare la delicata sfida interna con il Cagliari . Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa, tornando sulla sconfitta di Benevento : " In quella partita non ...

Calciomercato Verona - Pecchia traballa. Con Reja contatti avviati : Verona - Il caos è servito, con vista su una retrocessione che - strano ma vero - si potrebbe ancora scongiurare. Raccogliere i cocci di una situazione surreale, nello spazio di otto partite, è ...

Panchina Verona - Pecchia si gioca tutto contro il Cagliari : ecco l’eventuale sostituto : Panchina Verona, Pecchia SULLA GRATICOLA – Sono ore caldissime in casa Verona, in particolar modo ha portato ripercussioni la brutta sconfitta in campionato contro il Benevento, sono arrivate infatti le dimissioni del ds Fusco. Sulla graticola anche il tecnico Pecchia, le chance di salvezza si sono ridotte e di molto, serve un cambio di passo già dalla prossima gara contro il Cagliari, forse una delle ultime chance di salvezza. Pacchia ...

L'orgoglio del Benevento si abbatte sul Verona di Pecchia : Streghe al tappeto , Video e Gol, Serie A TIM, le formazioni ufficiali delle gare delle 15.00 Lazio-Benevento, dove vedere il match in diretta tv e live streaming oggi 31/03 Benevento-Cagliari, la ...

Serie A - Benevento-Verona 3-0 : Letizia e due volte Diabaté - Pecchia ancora ko : BENEVENTO - Tre punti più che meritati per un Benevento che nonostante la triste classifica mette in campo orgoglio ma soprattutto tanta qualità contro un Verona troppo arrendevole. Al Vigorito gli ...

Serie A Verona - Pecchia : «Gol Icardi? L'Inter batte le rimesse 15 metri più avanti» : MILANO - Fabio Pecchia non ci sta e lancia la polemica dopo Inter-Verona : "Con Icardi in gol così presto la gara è diventata ancora più difficile se non compromessa. Sono stati furbi a battere la ...

Verona - Pecchia : 'Approccio sbagliato - colpa mia' : Fabio Pecchia , allenatore del Verona , ha parlato a Rai Sport dopo lo 0-3 in casa dell'Inter: 'Ci tengo a dire che la responsabilità è soprattutto mia, io sono l'allenatore di questa squadra e se l'Approccio è stato sbagliato è colpa mia . Sono errori che ...

Verona - la ricetta anti-Inter di Pecchia : «Coraggio - personalità e cuore» : Verona - L'Hellas Verona di Fabio Pecchia cerca l'impresa sul campo dell'Inter. "Dovremo avere uno spirito battagliero - ha dichiarato l'allenatore gialloblù nella conferenza stampa della vigilia - la ...

Serie A Verona - Pecchia : «Inter - risponderemo colpo su colpo» : Verona - Al Verona servirà un'altra prestazione come quelle fatte contro Torino e Chievo. Fabio Pecchia sa bene che la sua squadra ha bisogno di un'impresa per portare via punti sul campo dell'Inter. ...

Verona - Pecchia : «Perdere 1-0 o 5-0 è uguale. Guardiamo avanti» : Verona - Fabio Pecchia non si aspettava questo Verona dopo due vittorie di fila. I gialloblù hanno perso 0-5, in casa, contro un'Atalanta straordinaria. A fine gara il tecnico degli scaligeri fa mea ...

Serie A - Pecchia : «Verona - più umiltà e concentrazione» : VERONA - "Vista la prestazione dimostrata in campo ci meritiamo questa sconfitta". Fabio Pecchia fa autocritica dopo il brutto ko per 0-5 incassato dall'Atalanta. Queste le parole del tecnico del ...

