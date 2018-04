Verona-Cagliari Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario

Serie A Verona - assenti Calvano e Valoti : rischiano di saltare Cagliari : Verona - Dopo la sconfitta maturata sul campo del Benevento, il Verona è tornato ad allenarsi questo pomeriggio a Peschiera. La squadra, agli ordini di Fabio Pecchia , si è divisa in due gruppi: chi è ...

Panchina Verona - Pecchia si gioca tutto contro il Cagliari : ecco l’eventuale sostituto : Panchina Verona, Pecchia SULLA GRATICOLA – Sono ore caldissime in casa Verona, in particolar modo ha portato ripercussioni la brutta sconfitta in campionato contro il Benevento, sono arrivate infatti le dimissioni del ds Fusco. Sulla graticola anche il tecnico Pecchia, le chance di salvezza si sono ridotte e di molto, serve un cambio di passo già dalla prossima gara contro il Cagliari, forse una delle ultime chance di salvezza. Pacchia ...

Benevento-Cagliari 0-0 - Verona-Atalanta 0-0 e Torino-Fiorentina 0-0 : risultati e cronaca in diretta live : Benevento-Cagliari, Verona-Atalanta e Torino-Fiorentina, 29ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato e tabellino.

Chievo Verona Cagliari 2-1 in diretta : risultato LIVE : Chievo-Cagliari 2-1 LIVE 74' Giaccherini , CV, , 76' Inglese , CV, , 82' Pavoletti , CA, Chievo Verona , 4-3-1-2, : Sorrentino; Cacciatore, Bani, Gamberini, Gobbi; Castro , 90' Dainelli, , Radovanovic,...

Chievo Verona-Cagliari 2-1 : Giaccherinho entra e svolta la gara - Maran “respira” : 1/8 Garbuio Paola/LaPresse ...

Dabo alla Fiorentina libera Sanchez : duello Verona-Cagliari : La Fiorentina ha ufficializzato questa mattina l’acquisto a titolo definitivo di Dabo. Per il centrocampista francese i viola hanno versato 3 milioni di euro nelle casse del Saint-Etienne. L’arrivo del classe ’92, nato a Marsiglia, libera Carlos Sanchez che può ora lasciare Firenze. Per il colombiano è forte il Verona che si appresta a salutare Bruno Zuculini, il quale tornerà in Argentina al River Plate. Gli scaligeri però ...