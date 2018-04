Venezia Brescia Info streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Basket - 25a giornata SerieA 2018 : Milano ospita Torino - impegni in trasferta per Venezia e Brescia : La venticinquesima giornata della SerieA di Basket si apre sabato con l’anticipo che mette di fronte la Virtus Bologna e la Red October Cantù. Uno scontro diretto per i playoff con Gentile e compagni che hanno la possibilità di allungare in maniera decisiva sui brianzoli. Bologna è attualmente al quinto posto e con una vittoria potrebbe anche cominciare a mirare al quarto occupato da Avellino, mentre per Cantù è davvero una sfida ...

Serie A : Brescia passa a Reggio Emilia 75-71. Prosegue l'inseguimento a Milano e Venezia : Brescia passa 75-71 a Reggio Emilia nel recupero della ventunesima giornata di Serie A, in una gara non giocata per l'impegno della squadra di Menetti nella semifinale di Eurocup, dove è stata ...

Basket - Serie A : solo Brescia e Venezia reggono il ritmo di Milano : Questi i temi della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A di pallacanestro. Reggio Emilia dovrà recuperare due gare, rinviate per l'impegno in Eurocup: mercoledì ospiterà Brescia, il 18 ...

Basket - Serie A : Venezia travolge Cantù. Bologna espugna Brescia : Dopo gli anticipi del sabato, con le vittorie di Milano e Reggio Emilia, si chiude oggi la 22ª giornata del campionato di Serie A, con Venezia che risponde all'Olimpia e vincendo in casa con Cantù, ...

Basket - 22a giornata Serie A 2018 : Venezia raggiunge Milano. Bologna sorprende Brescia - perde anche Avellino : C’è sempre più un duo in testa alla classifica della Serie A di Basket. Dopo la vittoria di Milano, nell’anticipo di ieri contro Trento, oggi Venezia ha risposto, liberandosi agevolmente di Cantù, 107-83, trascinata in un match mai in discussione dai 18 punti di Mitchell Watt e dai 14 di Hrvoje Peric. Reyer e Olimpia sono in fuga, perché alle loro spalle Avellino non ha retto il passo, battuta sul campo di Varese per 82-75. ...

Basket - Coppa Italia 2018 : le otto squadre ai raggi X. Avellino e Venezia a caccia di Milano - Brescia per sorprendere : Settimana di Coppa Italia per la pallacanestro. otto squadre, le prime otto del girone di andata, si giocheranno la Coppa nazionale nella Final Eight del Mandela Forum di Firenze, dal 15 al 18 febbraio. Quest’anno c’è stato grande equilibrio in testa alla classifica, con quattro formazioni che si sono alternate in vetta e le altre quattro partecipanti pronte a dare battaglia. Andiamo ad analizzare ai raggi X le otto squadre della ...

Basket - 18a giornata Serie A 2018 : Brescia sbatte contro Trento. Venezia - Milano e Avellino la raggiungono in vetta! : Si è riformato un quartetto al comando della classifica della Serie A dopo la 18esima giornata. La sorpresa della giornata è infatti arrivata da Brescia, con la sconfitta casalinga della Leonessa contro la Dolomiti Energia Trentino. Un risultato per certi versi inaspettato, con gli ospiti reduci da una striscia di sette risultati negativi consecutivi, ma meritato: dopo una prima parte equilibrata, Trento ha piazzato il colpo nel terzo periodo, ...

Basket - Brescia cade in casa con Trento. Milano e Venezia la agganciano in vetta : ROMA - Colpaccio di Trento, che dopo quattro ko di fila in campionato torna al successo espugnando il parquet della capolista Brescia: a Montichiari finisce 78-70 per gli uomini di Buscaglia, che ...

Basket - Serie A : Brescia sbanca Avellino! Venezia - gran colpo a Trento : Serie A Il nuovo calendario La 17ª giornata si concluderà domani con il derby lombardo tra Varese e Milano. Che si riproporrà sette giorni dopo al PalaDesio, quando sarà Cantù a sfidare l'Openjobmetis.