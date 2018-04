“VAF****!” Cristina Ich furiosa | caos a Ballando con le stelle La parolaccia della

caffeinamagazine

(Di domenica 8 aprile 2018) “Non ti nego che un pochettino è anche il senso di rivincita… Tu volevi farmi richiudere in casa? Scusa, ‘chapa l’umbrela’”. Così Gessica Notaro, la miss sfregiata con l’acido dal suo ex, aveva parlato con il suo compagno d’avventura di ‘con le’, Stefano Orodei, durante le prove. Una storia, quella28enne riminese, che aveva colpiti tutta Italia, sollevando una ventata di emozioni. A distanza di un un anno da quel giorno che le ha cambiato la vita per sempre, sta cercando con coraggio e determinazione di riprendere in mano la sua vita che si arricchisce di nuovi colpi di scena. Nei giorni scorsi l’avvocato di Tavares, l’uomo accusato di aver compiuto l’atto empio sulla Notaro, si era rivolto a Gessica insinuando che la sua partecipazione al programma potrebbe influire sulle sue sorti giudiziarie del ...