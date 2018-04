Vacanza tra le stelle | apre il primo hotel di lusso nello spazio | ecco quanto costa

Voglia d’estate : il 30% di chi trascorrerà le ferie in case Vacanza ha già prenotato : Una scelta di immobili più ampia e una maggiore possibilità di contenere le spese portano sempre più persone a pianificare le vacanze estive con molto anticipo. Secondo l’analisi di casevacanza, portale leader in Italia nel settore degli affitti turistici, nel mese di marzo 2018 il 30% di chi questa estate soggiornerà in una casa vacanza ha già riservato il proprio immobile. Trend per l’estate 2018, le località più prenotate in early booking Lo ...

Scivola in piscina mentre è in Vacanza : Indianna muore a 4 anni tra le braccia del papà : Indianna Maddison, bimba inglese di 4 anni, è Scivolata dalla piscina di un villaggio dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia in Egitto, andando a sbattere con la testa. I medici egiziani non si sono accorti dei danni cerebrali riportati dalla piccola, che, una volta tornata a casa, è morta per un infarto tra le braccia del papà: "Troppo dolore".Continua a leggere

Tragica Vacanza dagli amici in Sardegna : Enrico - 36 anni - trovato morto nel sonno : Terribile lutto per la comunità di Carbonera (Treviso): è morto, in circostanze poco chiare, Enrico Grespan, 36 anni, molto conosciuto in zona: era responsabile commerciale...

È primavera - svegliatevi bambini : in Alto Adige la Vacanza è a tutta natura - tra pet-zoo - boschi e gite in barca : Con l’arrivo della primavera il richiamo della natura si fa più forte e i bambini sono i primi a percepirlo. I Familienhotels Südtirol in Alto Adige sono la scelta ideale per riempire di sorrisi e divertimento le giornate dei più piccini. Le 25 strutture specializzate nelle vacanze per famiglie offrono le migliori proposte per godere al massimo di tutte le meraviglie del paesaggio dolomitico durante la stagione più attesa dell’anno. Il ...

Dal sogno all’incubo - tragica fine per la coppia in Vacanza : moglie e marito si scontrano in volo. Per lei nulla da fare : Lo scorso 19 marzo una turista di Città del Messico stava volando assieme al compagno sopra la spiaggia Zicatela a Puerto Escondido in Messico. In fase di atterraggio i due si sono scontrati in aria e la donna è precipitata al suolo rovinosamente. Dopo l’incidente entrambi sono stati trasferiti in una clinica privata, ma per la quarantatreenne Úrsula Hernández non c’è stato nulla da fare. Il partner che ha subito un impatto al suolo meno ...

Pasta in tutte le salse e case Vacanza : un viaggio culinario lungo lo stivale per (ri)scoprire i sapori tipici della tradizione : L’Italia vanta una tradizione culinaria apprezzata a livello internazionale e questa è una delle ragioni per cui milioni di turisti provenienti da tutto il mondo vengono nel nostro paese per trascorrere le vacanze, inoltre il 2018 sarà un anno particolarmente dedicato a questo importante aspetto della vita culturale del nostro paese grazie all’Anno del Cibo Italiano promosso dai Ministri Dario Franceschini e Maurizio Martina. Per questo, ...

Il romanzo di Guido - tetraplegico per una maledetta Vacanza : Guido Nasi comunica con il mondo con una sola mano, dopo una vacanza maledetta in Irlanda in cui fu preso a bottigliate in testa da un balordo locale. Con quella mano ha scritto un romanzo. Nel video l'intervista che lo ...

8 marzo 2018 - Festa della Donna : in Vacanza con le amiche più care - tra le mete top : Viaggiare è come sognare. E allora, perché non farlo con le amiche più care? Spesso il tempo che si desidera per stare insieme come si vorrebbe non c’è, prese dai tanti impegni quotidiani, dal lavoro e dalla famiglia. A volte serve quindi un pretesto, un’occasione speciale, per lasciare tutto e sentirsi libere di partire solo con loro, per un’indimenticabile vacanza in rosa. Ecco le più divertenti mete per una Festa della Donna da album d’oro ...

Lo Stato Sociale / “Una vita in Vacanza” : il singolo più venduto contro la frustrazione del lavoro comune : Quale legame può esserci tra Lo Stato Sociale e Alba Parietti? La conduttrice doveva essere la "vecchia che balla" del Festival di Sanremo 2018, ma poi... cosa è successo?(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 17:05:00 GMT)

Nissan X-Trail Trainer - in Vacanza con l'amico più fedele : Nissan X-Trail Trainer, in vacanza con l'amico più fedele Chi va in vacanza col proprio amico a quattro zampe sa bene quanto la macchina sia spesso un problema Continua a leggere L'articolo Nissan X-Trail Trainer, in vacanza con l'amico più fedele sembra essere il primo su NewsGo.

L’amore non va in Vacanza : cast - trama e curiosità della commedia con Cameron Diaz e Kate Winslet : Contraddistinto da un poker d’assi all’apice della carriera (al tempo della produzione) come principali interpreti, L’amore non va in vacanza è un esempio chiarissimo del genere detto “commedia sentimentale”, qui con anche un retrogusto brillante e, a tratti, quasi scanzonato. Quarto film dopo Genitori in trappola, What Women Want – Quello che le donne vogliono e Tutto può succedere – Something’s ...

Lo Stato Sociale a Sanremo con Una vita in Vacanza tra ritmo e ironia (video) : Debutto anche per Lo Stato Sociale a Sanremo 2018 con il brano Una vita in vacanza. La band bolognese suona insieme dal 2009 e nel corso degli anni si è affermata dapprima sulla scena indie, per poi riuscire a coinvolgere un pubblico progressivamente sempre più grande, al punto da essere scelti tra i big del Festival della canzone italiana da Claudio Baglioni. Lo Stato Sociale pubblicherà a breve il nuovo album Primati, che conterrà tre ...