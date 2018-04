USA | Trump | Cina ridurrà barriere | tasse saranno reciproche

USA - Trump convinto che sarà trovato accordo con Cina su commercio : New York, 8 apr. , askanews, Con la Cina 'sarà trovato un accordo' per evitare un conflitto sul commercio. Se ne è detto convinto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. 'La Cina ritirerà le ...

USA - Trump convinto che sarà trovato accordo con Cina su commercio : New York, 8 apr. , askanews, - Con la Cina "sarà trovato un accordo" per evitare un conflitto sul commercio. Se ne è detto convinto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump."La Cina ritirerà le ...

Rogo Trump Tower - il presidente USA : incendio ristretto e spento : "L'incendio alla Trump Tower è spento. Molto ristretto , edificio ben costruito, . Pompieri hanno fatto un gran lavoro!". Lo ha scritto via Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ...

USA - incendio al cinquantesimo piano della Trump Tower : un morto e 4 feriti : Nel rogo ha perso la vita, dopo un disperato ricovero in ospedale, l'uomo che si trovava dentro l'appartamento "completamente in fiamme" quando sono arrivati i pompieri, come ha riferito il loro ...

USA - incendio al 50° piano della Trump Tower : un morto e 4 feriti : Una persona è morta e quattro sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato al cinquantesimo piano della Trump Tower a New York. Le fiamme, classificate con un allarme di livello 4 su 5, sono divampate ...

Borsa USA in forte calo in seguito all'eventualità di nuovi dazi da parte di Trump : Queste misure di stampo unilateralista e protezionistico danneggeranno l'economia statunitense e quella mondiale. Secondo David Kelly, analista della JP Morgan, il grande deficit commerciale degli ...

USA - Trump ordina lo stop alla prassi del "cattura e rilascia" per i clandestini : Il presidente ha chiesto una lista dettagliata di tutte le strutture, comprese quelle militari, che potrebbero essere usate per detenere i clandestini

Dazi - l'arma totale è in mano alla Cina : Pechino è il maggior finanziatore degli USA di Trump : Rispetto a fine 2013, la quantità di titoli Usa in mano a Pechino si è ridotta dell'11 per cento, man mano che il governo cinese si preoccupava di rafforzare lo yuan e ribilanciare l'economia ...

Dazi - è guerra totale tra USA e Cina | Trump : “Altri 100 miliardi” | Pechino : “Lotta ad ogni costo” : Dazi, è guerra totale tra Usa e Cina | Trump: “Altri 100 miliardi” | Pechino: “Lotta ad ogni costo” Dazi, è guerra totale tra Usa e Cina | Trump: “Altri 100 miliardi” | Pechino: “Lotta ad ogni costo” Continua a leggere

USA - Trump minaccia altri dazi alla Cina per 100 miliardi di dollari - : Il presidente ha annunciato in una nota la possibilità di inasprire ulteriormente la battaglia economica con la Repubblica Popolare. "Non consentirò mai che pratiche di commercio ingiuste minino gli ...

USA - Trump considera nuovi dazi merci Cina per 100 miliardi di dlr : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sferra un altro attacco alla Cina, minacciando la possibilità di imporre dazi aggiuntivi su merci cinesi pari a 100 miliardi di dollari. Il rischio è di ...