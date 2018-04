Usa | la storia di Harold e Lilian | si risposano 50 anni dopo il divorzio

Bologna - la storia di Antonio Santurro : dal SiracUsa all'esordio in Serie A contro la Roma : Il tempismo , alle volte, è davvero tutto. Questione di attimi, sliding doors , con la vita che può cambiare in maniera radicale. Essere nel posto giusto al momento giusto , fortuna riservata a ...

La strana storia del Warfarin - uno dei farmaci più Usati di sempre : Da una malattia delle mucche a un salvavita per le persone. Un'animazione ripercorre lo sviluppo di uno dei medicinali più famosi

Il più potente test nucleare della storia Usa - video : "Non conosco le armi della terza guerra mondiale, ma solo quelle della quarta: sassi e bastoni". Tra le massime di Albert Einstein questa è una delle più note e non a caso una mente così arguta ci aveva visto lungo su quello che potrebbe essere il destino dell'umanità. Un modo molto sottile per racchiudere l'eventualità che, già al tempo e figurarsi oggi, esistevano armi così potenti da distruggere tutto, o quasi, ciò che c'è sulla Terra. A ...

Kim Jong-un vuole scrivere una 'nuova storia' con la Corea del Sud e Usa : "Le dichiarazioni che arrivano dalla Corea del Sud e dalla Corea del Nord sono state molto positive, sarebbe un grande evento per il mondo." " Il mondo sta guardando e aspettando ! Potrebbe essere ...

Kim Jong-un vuole scrivere una 'nuova storia' con la Corea del Sud e Usa : Il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, ha colpito il mondo con gli ultimi gesti concilianti, tanto nei confronti della vicina Corea del Sud - con il cui presidente si incontrerà alla fine di aprile - quanto con gli Stati Uniti, con cui si è detto disposto a parlare anche del suo, per molti controverso, programma nucleare. Dopo che il livello di tensione tra Pyongyang e Washington ha raggiunto i suoi livelli più alti alla fine del 2017 e ...

RagUsa Ibla : un quartiere barocco ricco di storia e attrattive turistiche [GALLERY] : 1/5 ...

GerUsalemme - perché il Santo Sepolcro chiude al pubblico per la prima volta nella storia : Gerusalemme, perché il Santo Sepolcro chiude al pubblico per la prima volta nella storia Misura senza precedenti comunicata dai leader cristiani per protestare contro le nuove tasse imposte ai luoghi di culto dal governo di Israele. La chiusura resterà operativa fino a data da destinarsi.Continua a leggere Misura senza precedenti comunicata dai leader cristiani per […] L'articolo Gerusalemme, perché il Santo Sepolcro chiude al pubblico per ...

GerUsalemme - le Chiese cristiane chiudono al pubblico il Santo Sepolcro : è la prima volta nella storia : Un flusso di 500 mila turisti all'anno che alimentano una parte importante della economia israeliana. Il tema della tassazione delle Chiese e delle attività religiose in Israele è al centro di una ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia uomini in finale col fiatone! Donne : Randall/Diggins : primo oro Usa della storia. Azzurre deludenti fuori in semifinale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della team sprinti maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Altra giornata campale per lo sci di fondo azzurro con la coppia Noeckler-Pellegrino che vuol far sognare il Bel Paese. Ci si aspettano grandi cose dalla coppia nostrana ma le incognite non mancano. L’altoatesino non ha convinto in questa Olimpiade, tanto da venire escluso nella staffetta 4×10 km. Nella gare a coppie con Federico ...

“Ma basta - che schifo”. Rissa ad alta quota - tra passeggeri infuriati : accUsato di essere troppo “volgare” - un uomo viene preso di mira dagli altri presenti. La situazione degenera presto e la storia - tragicomica - finisce così : Trovarsi nel bel mezzo di una Rissa è una situazione sempre decisamente spiacevole, a maggior ragione quando non si ha modo di allontanarsi rapidamente dalla zona e si è costretti ad assistere alla colluttazione. A maggior ragione quando ci si trova ad alta quota, in volo, con il rischio che la lite violenta possa causare danni anche seri al mezzo di trasporto a bordo del quale si viaggia. Immaginate, allora, cosa devono aver provato i ...

Isola dei Famosi 2018 / Eva Henger sotto accUsa : Gaspare tra poesie e lezioni di storia : Isola dei Famosi 2018, i malori di Francesca Cipriani sono finti? La madre della showgirl, Rita De Michele, risponde alle accuse di Cristiano Malgioglio: "Pronta a querelarlo"(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 13:29:00 GMT)