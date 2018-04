Usa | la polizia uccide un uomo disarmato in ricovero per clochard

Controlli della polizia di SiracUsa sui bus per le gite scolastiche : Con l'inizio della stagione primaverile, la polizia stradale di Siracusa ha avviato l' attuazione del protocollo d'intesa siglato tra la polizia Stradale ed il Ministero dell'Istruzione , MIUR, , nel ...

Usa : autrice sparatoria Youtube sembrò calma a Polizia :

Roma - i detenuti Usati per pulire i giardini trovano hashish nascosto a Colle Oppio e lo consegnano alla polizia : Hanno trovato diversi pacchetti di hashish nascosti tra le piante. Li hanno riconosciuti, recuperati e consegnati alla polizia penitenziaria, che li ha sequestrati. Comincia a dare i primi frutti il progetto del Dipartimento amministrazione penitenziaria. E probabilmente sono risultati anche migliori da quelli ipotizzati alla vigilia. L’idea del Dap era quella di impiegare i detenuti più meritevoli nella pulizia dei giardini di Roma. Un ...

La polizia ha arrestato quattro persone accUsate di essere state vicine ad Anis Amri - l’attentatore del mercatino di Berlino : Questa mattina, su ordine del gip di Roma Costantina de Robbio, la polizia ha arrestato quattro persone – tutti cittadini tunisini – a Latina e Caserta. Sono sospettate di far parte della rete di contatti che aveva in Italia Anis The post La polizia ha arrestato quattro persone accusate di essere state vicine ad Anis Amri, l’attentatore del mercatino di Berlino appeared first on Il Post.

RagUsa - venerdì uffici Polizia Municipale chiusi : venerdì 30 marzo gli uffici della Polizia Municipale di Ragusa resteranno chiusi per l'organizzazione del personale che sarà impegnato venerdì santo.

Usa - polizia uccide 22enne afroamericano : 01.30 Il copione che riguardò Trayvon Martin. Michael Brown e Tamir Rice, si è ripetuto questa volta in California. A cadere sotto i colpi di arma da fuoco della polizia un 22enne afroamericano, ucciso a colpi di pistola nel giardino della sua casa. Il fatto risale al 18/3, ma la notizia si è diffusa solo ora per il perdurare delle proteste della famiglia. Il giovane non era armato, in mano aveva solo il cellulare. Tutto è stato ripreso da ...

Usa - polizia uccide giovane nero disarmato in California - : Stephon Clark, afroamericano di 22 anni, è stato ucciso nei giorni scorsi con venti colpi di pistola nel giardino della casa della nonna, a Sacramento. Il filmato girato dalle bodycam indossate dagli ...

Afro-americano ucciso da polizia Usa - agenti scagionati :

Barcellona - scontri tra polizia e manifestanti dopo l’arresto di Puigdemont in Germania. Agenti Usano i manganelli : scontri tra manifestanti e polizia si sono registrati a Barcellona durante la protesta di piazza organizzata dopo l’arresto del leader indipendentista Carles Puigdemont in Germania. La polizia in tenuta antisommossa ha colpito i manifestanti con i manganelli, tentando di respingere una folla di persone che cercavano di entrare negli uffici del rappresentante del governo spagnolo in Catalogna. La polizia catalana ha bloccato la strada e ...

Usa - nero ucciso dalla polizia scatena proteste : ora spunta un video : Gli abitanti di Sacramento erano scesi in strada per protestare, bloccando l'autostrada e il palazzetto dello sport dove era in programma una partita di basket dell'Nba. Il video ha però riaperto il ...

Usa - nero ucciso dalla polizia scatena proteste : ora spunta un video : Usa, nero ucciso dalla polizia scatena proteste: ora spunta un video L’uomo crivellato di colpi ma era fuggito davanti agli agenti. I poliziotti pensavano fosse armato ma era solo un cellulare Continua a leggere

Sembra un videogame ma è la realtà - polizia Usa uccide un fuggitivo (afroamericano) disarmato. Proteste a Sacramento : Solo un video spuntato ieri ha svelato che Stephon Clark, 22 anni, afroamericano, è stato ucciso brutalmente domenica scorsa con una raffica di colpi dalla polizia, che aveva scambiato il suo cellulare per un’arma. Una circostanza che ha indotto gli abitanti di Sacramento (in California), dove è avvenuto il fatto, a scendere in strada per protestare, bloccando l’autostrada e il palazzetto dello sport dove era in programma una partita di basket ...

In fiamme l'auto di una donna a SiracUsa - interviene la polizia : Gli agenti della polizia di Siracusa, alle ore 5,30 circa, sono intervenuti in via Alaimo Da Lentini, per l'incendio di una Ford Fiesta di proprietà di una donna di 58 anni. Cause da accertare. ...