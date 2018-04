Usa | incendio al 50Â° piano della Trump Tower | un morto e 4 feriti

Rogo Trump Tower - il presidente Usa : incendio ristretto e spento : "L' incendio alla Trump Tower è spento . Molto ristretto , edificio ben costruito, . Pompieri hanno fatto un gran lavoro!". Lo ha scritto via Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ...

Usa - incendio al cinquantesimo piano della Trump Tower : un morto e 4 feriti : Nel rogo ha perso la vita, dopo un disperato ricovero in ospedale, l'uomo che si trovava dentro l'appartamento "completamente in fiamme" quando sono arrivati i pompieri, come ha riferito il loro ...