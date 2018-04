Uomo travolto e ucciso da un' auto | spunta la pista passionale

VS : trovato morto Uomo travolto da valanga : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Chamonix - morto un Uomo del soccorso alpino travolto da una valanga : C’è almeno uno scialpinista morto travolto da una valanga a Chamonix. Si tratta di una guida alpina di 58 anni che fa parte del soccorso alpino locale. Lo riporta il sito Le Parisien. La valanga si è staccata sul gruppo delle Aiguilles Rouges nella zona di Chamonix, sul lato opposto della val d’Arve rispetto al versante francese del Monte Bianco, in Alta Savoia. Oltre alla vittima, scrive il giornale francese, ci sno altre tre persone ...

Travolto in moto in zona Bassette - ferito un Uomo di 39 anni : Un 39enne è rimasto gravemente ferito nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 13.10, per un incidente avvenuto in zona Bassette. Lo scontro è avvenuto all'angolo tra le vie Bacci e Monti dove l'...

Maltempo in Sardegna - Uomo travolto e ucciso dalla piena : Il rio si è ingrandito senza preavviso, e in pochi istanti non hanno più visto il loro amico. E' morto un uomo di Ghilarza esperto di torrentismo, Gianni Manca, 52 anni, che era...

Gstaad - BE - : Uomo travolto da valanga morto in ospedale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Choc a Napoli : cammina in autostrada - Uomo travolto e ucciso all'alba : Poco dopo le ore 5 di questa mattina é avvenuto un incidente sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra l'allacciamento con la A3 e il nodo Napoli Centro Direzionale, in direzione di Roma. Da una ...