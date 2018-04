Uomo si toglie la vita decapitandosi nella sua auto | la tragedia sulla superstrada

Strage a Giussano - un Uomo di 28 anni uccide madre e nonna poi si toglie la vita : Tragedia in Brianza nella tarda serata di ieri, dove in un appartamento di via Negri a Paina di Giussano, sono state trovate morte una donna di 88 anni, Paola Parravicini, la figlia di 58, Marina ...

Uomo si barrica in centro reduci : uccide tre donne e si toglie la vita : Uomo si barrica in centro reduci: uccide tre donne e si toglie la vita Uomo si barrica in centro reduci: uccide tre donne e si toglie la vita Continua a leggere L'articolo Uomo si barrica in centro reduci: uccide tre donne e si toglie la vita proviene da NewsGo.

Livorno - Uomo uccide l'ex moglie prima di togliersi la vita : Uno stalker geloso si è reso responsabile di un'orribile vicenda di omicidio-suicidio nella mattina dello scorso 13 febbraio. L’episodio, scaturito a seguito di una lite, si è verificato a Livorno, in uno studio dentistico. Il colpevole Massimiliano Bagnoli di anni 45 non ne poteva più del fatto che la sua ex moglie Francesca Citi frequentasse un altro uomo. I due, quando erano sposati, hanno messo al mondo due bambine, che adesso sono ...

Livorno - uccide l'ex moglie a coltellate e poi si toglie la vita a Livorno. L'Uomo era stato denunciato più volte : Si chiama Francesca Citi, 45 anni, la donna uccisa dal suo ex marito, Massimiliano Bagnoni, in uno studio dentistico del centro di Livorno dove lavorava come assistente e dove si trovava da sola.La donna che ha due figli piccoli, è stata accoltellata e uccisa dall'ex marito che a sua volta si sarebbe tolto la vita nel bagno dello studio probabilmente con lo stesso coltello. A trovarla ormai priva di vita in un lago di sangue è ...