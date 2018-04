Uomini e Donne Ida Platano pronta a chiudere con Riccardo? Non mi sento più me

Uomini e Donne : Nilufar ignorata da Giordano Mazzocchi? : Nilufar di Uomini e Donne compie gli anni: Giordano la ignora Queste ultime puntate del Trono Classico di Uomini e Donne sono state un po’ travagliate per la tronista Nilufar Addati. Il motivo? In pratica il corteggiatore Lorenzo Riccardi ha deciso di corteggiare la sua rivale Sara Affi Fella. Ma i problemi per Nilufar non sono finiti qua perchè nel momento in cui ha baciato in esterna il corteggiatore Nicolò Ferrari, Giordano Mazzocchi è ...

Uomini e Donne - trono over : l'intervista verità di Ida Platano su Riccardo Video : 2 In pochi mesi è diventata la nuova star del #trono over #Ida Platano ha conquistati i seguaci del people show televisivo con il suo fascino ed ha fatto discutere per la tormentata love story con Riccardo. La trentasettenne ha raccontato la sua esperienza nel programma di Canale 5 in un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne [Video]. La trentasettenne ha lasciato gli affetti e la Sicilia quando aveva solo diciotto ...

Uomini e Donne oggi è il compleanno di Nilufar : il regalo di Nicolò : oggi Uomini e Donne: è il compleanno di Nilufar, arriva il regalo di Nicolò Federico Ferrari oggi, sabato 7 aprile 2018, la tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati ha compiuto venti anni. E il corteggiatore Nicolò Federico Ferrari non ha perso tempo: si è reso protagonista di un romantico gesto allo scoccare della mezzanotte. […] L'articolo Uomini e Donne oggi è il compleanno di Nilufar: il regalo di Nicolò proviene da Gossip e Tv.

Uomini E DONNE/ Chi è la scelta di Nicolò Brigante? Frecciatina al veleno di Marta a Virginia (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella sempre più vicina alla scelta che, secondo molti, sarà Lorenzo Riccardi. Ma non mancano le critiche...(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 09:37:00 GMT)

Uomini e Donne/ Tina contro Gemma - parla un corteggiatore : "La Galgani ha raggiunto il fondo!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Nuove accuse per Gemma Galgani: il corteggiatore di Tina Cipollari, Amedeo Venza, dichiara: "Ha raggiunto il fondo"(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ "Lorenzo Riccardi è la scelta di Sara" : una testimonianza scomoda (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella sempre più vicina alla scelta che, secondo molti, sarà Lorenzo Riccardi. Ma non mancano le critiche...(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e donne - la scelta di Sara : il rifiuto choc di Lorenzo? Video : A #Uomini e donne è tempo di scelte finali e anche per Sara Affi Fella [Video] sta per giungere il momento di abbandonare definitivamente la trasmissione di Maria De Filippi. La bella tronista napoletana è giunta ormai ad un passo dall'epilogo del suo percorso che è stato decisamente molto travagliato e ricco di colpi di scena. Le ultimissime Anticipazioni sul programma rivelano che Sara in queste settimane ha dovuto fare i conti con un nuovo ...

Uomini e Donne : Antonio Jorio - la verità sulla love story con Annamaria Video : 2 Aria di crisi tra #Antonio Jorio e Annamaria Pancallo? L’amato cavaliere di Uomini e Donne ha lasciato il trono over nel 2015 dopo aver fatto innamorare tante dame. La cinquantenne è riuscita a stregare l’eterno playboy che faticava a trovare la donna con la quale costruire qualcosa di importante. A distanza di tre anni [Video]la love story tra i due ex protagonisti del people show di Canale 5 prosegue tra alti e bassi come ha ...

Uomini e Donne / Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo : "La scelta resta una cicatrice" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Cos'è accaduto tra Nicolò Brigante e Marta Pasqualato dopo la lite in studio? Il tronista è pronto alla scelta(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 19:55:00 GMT)

Uomini e Donne / Giorgio Manetti e quell'amore del passato : "Peccato non sia durata" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Isa Platano e Riccardo Guarnieri stanno ancora insieme? L'avvistamento che non piacerà a Sossio Aruta(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 19:40:00 GMT)

Anahi Ricca/ Chi è la stylist di Uomini e Donne? “Giorgio Manetti? Perfettino! Gemma ha perso il senno…” : Chi è Anahi Ricca? La stylist dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne lavora alla Mediaset da molti anni e cura i look della De Filippi e di Barbara D'Urso(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 19:06:00 GMT)

Uomini e Donne news : Teresa e Salvatore cambiano casa : Teresa e Salvatore di Uomini e Donne non sono in crisi ‘‘Non c’è nessuna crisi tra di noi” è quello che afferma Teresa Cilia sul settimanale di Uomini e Donne. Teresa e Salvatore Di Carlo erano spariti dai social network, per questo si pensava a una possibile crisi. Molti fan della coppia e della trasmissione […] L'articolo Uomini e Donne news: Teresa e Salvatore cambiano casa proviene da Gossip e Tv.