inper le elezioni, che vedono favorito il primo ministro sovranista,Victor Orban, in campo per ottenere il suo quarto mandato. Chiamati alle urna circa 7,9 mln di cittadini. Non sono previsti exit poll. Le prime proiezioni sui risultati sono attese in serata. Secondo la maggior parte dei sondaggi, Orban, leader del partito Fidesz, raggiungerà circa il 50% dei voti, staccando il partito nazionalista di estrema destra Jobbik, i socialisti e gli altri piccoli partiti.(Di domenica 8 aprile 2018)