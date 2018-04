Ungheria | Orban verso la riconferma | ma sarà meno forte

In Ungheria si va verso la conferma di Orban - ma l’alta affluenza è un incognita : affluenza record e colpo di scena in Ungheria: il partito di governo Fidesz, secondo le prime previsioni, potrebbe perdere la maggioranza assoluta in parlamento. Per tutto il giorno si sono registrate lunghe code davanti ai seggi elettorali, un’affluenza mai vista nel Paese, dove il premier Viktor Orban cerca la riconferma, il terzo mandato consecu...

«Il sistema di Orbán in Ungheria? Un mix di affari e feudalesimo» : Non sarà anche per l'economia che va molto bene? «Va bene per gli amici e gli amici degli amici. Voglio aggiungere un'altra cosa: gli ungheresi non sono abituati alla democrazia, si aspettano ogni ...

La ricetta economica di Orban garanzia di consenso - ma l’Ungheria perde terreno : Riconferma quasi certa per il premier anche grazie a buoni fondamentali e aiuti alle famiglie. Ma l’Ungheria è ancora lontana dall’Occidente e perde terreno dai vicini ...

La ricetta economica di Orban garanzia di consenso - ma l'Ungheria perde terreno : BUDAPEST - Per tutta la campagna elettorale Viktor Orban ha attaccato i migranti islamici, le istituzioni di Bruxelles e il miliardario George Soros, inventando nemici e alimentando la paura. Ma è con ...

Orban e la vittoria annunciata in Ungheria : quanto è forte la Brexit dell’Est : L’Ungheria rinnova il parlamento e sceglie se confermare il leader meno democratico di un Paese Ue. Se e come prolungare otto anni di ininterrotto potere durante i quali Orban, oggi 54enne, ha perfezionato il suo capolavoro politico: demonizzare l’Unione europea e vivere dei suoi sussidi...

