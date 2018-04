Ungheria al voto : Orban vince con il 49% - è il terzo mandato di fila : Viktor Orban resta premier dell'Ungheria con il suo partito Fidesz che mantiena la maggioranza assoluta in Parlamento: dai risultati provvisori delle elezioni che hanno fatto registrare...

Ungheria al voto : Orban trionfa con il 49% - è il terzo mandato di fila : La grande partecipazione secondo gli analisti potrebbe essere un segnale di cambiamenti profondi: 'O gli elettori hanno dato un supporto forte alla politica anti-immigrazione di Orban o hanno messo ...

Ungheria al voto : affluenza altissima - Orban verso la vittoria con il 50% e il terzo mandato di fila : La grande partecipazione secondo gli analisti potrebbe essere un segnale di cambiamenti profondi: 'O gli elettori hanno dato un supporto forte alla politica anti-immigrazione di Orban o hanno messo ...

Voto in Ungheria. Orban in testa - sfiora il 50% : Il premier anti-immigrati si avvia verso la scontata, terza rielezione consecutiva. Alta l'affluenza: 68,8%

Ungheria al voto : Orban trionfa con il 49% - è il terzo mandato di fila : Viktor Orban resta premier dell'Ungheria con il suo partito Fidesz che mantiena la maggioranza assoluta in Parlamento: dai risultati provvisori delle elezioni che hanno fatto registrare...

Ungheria - Orban stravince Sarà premier per la terza volta : Il partito conservatore del primo ministro Viktor Orban (Fidesz) ha raccolto il 49,15% dei voti dopo il conteggio del 64% delle schede elettorali

Ungheria al voto : affluenza altissima - Orban verso la vittoria con il 50% e il terzo mandato di fila : affluenza record in Ungheria dove il premier Orban è lanciato verso la riconferma e il terzo mandato consecutivo: dai primi risultati parziali, riportati dall'Ufficio nazionale...

Ungheria - Orban stravince le elezioni legislative : Il partito conservatore del primo ministro Viktor Orban (Fidesz) ha raccolto il 49,15% dei voti dopo il conteggio del 64% delle schede elettorali

Voto Ungheria : partito Orban al 49 - 15% : 23.22 I risultati provvisori delle elezioni in Ungheria danno in testa con una larga maggioranza il partito Fidesz del premier Viktor Orban. Dunque, il partito conservatore del primo ministro è avanti nelle legislative,secondo i primi risultati parziali pubblicati dall'Ufficio nazionale elettorale (NVI). Fidesz ha raccolto il 49,15% dei voti dopo il conteggio del 64% delle schede elettorali.

Ungheria - urne chiuse : affluenza altissima - Orban cerca il terzo mandato : La grande partecipazione secondo gli analisti potrebbe essere un segnale di cambiamenti profondi: 'O gli elettori hanno dato un supporto forte alla politica anti-immigrazione di Orban o hanno messo ...

Ungheria - urne chiuse : affluenza altissima - Orban cerca il terzo mandato : affluenza record in Ungheria dove il premier Orban è lanciato verso la riconferma e il terzo mandato: dai primi risultati parziali, riportati dall'Ufficio nazionale elettorale, il...

Ungheria : verso la conferma di Orban - ma l'alta affluenza è un'incognita : Budapest - affluenza record e colpo di scena in Ungheria : il partito di governo Fidesz, secondo le prime previsioni, potrebbe perdere la maggioranza assoluta in parlamento. Per tutto il giorno si ...

Ungheria : Orban verso la riconferma - incognite dall'alta affluenza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Ungheria : Orban verso la riconferma - ma sarà meno forte : BUDAPEST - Viktor Orban riesce a conquistare la maggioranza nel Parlamento ungherese ma l'altissima affluenza alle urne potrebbe averne limitato lo strapotere, impedendogli di ottenere i due terzi dei ...