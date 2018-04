Ungheria | Orban stravince   le elezioni legislative

Ungheria al voto : affluenza altissima - Orban verso la vittoria con il 50% e il terzo mandato di fila : affluenza record in Ungheria dove il premier Orban è lanciato verso la riconferma e il terzo mandato consecutivo: dai primi risultati parziali, riportati dall'Ufficio nazionale...

Voto Ungheria : partito Orban al 49 - 15% : 23.22 I risultati provvisori delle elezioni in Ungheria danno in testa con una larga maggioranza il partito Fidesz del premier Viktor Orban. Dunque, il partito conservatore del primo ministro è avanti nelle legislative,secondo i primi risultati parziali pubblicati dall'Ufficio nazionale elettorale (NVI). Fidesz ha raccolto il 49,15% dei voti dopo il conteggio del 64% delle schede elettorali.

Ungheria - urne chiuse : affluenza altissima - Orban cerca il terzo mandato : La grande partecipazione secondo gli analisti potrebbe essere un segnale di cambiamenti profondi: 'O gli elettori hanno dato un supporto forte alla politica anti-immigrazione di Orban o hanno messo ...

Ungheria - urne chiuse : affluenza altissima - Orban cerca il terzo mandato : affluenza record in Ungheria dove il premier Orban è lanciato verso la riconferma e il terzo mandato: dai primi risultati parziali, riportati dall'Ufficio nazionale elettorale, il...

Ungheria : verso la conferma di Orban - ma l'alta affluenza è un'incognita : Budapest - affluenza record e colpo di scena in Ungheria : il partito di governo Fidesz, secondo le prime previsioni, potrebbe perdere la maggioranza assoluta in parlamento. Per tutto il giorno si ...

Ungheria : Orban verso la riconferma - incognite dall'alta affluenza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Ungheria : Orban verso la riconferma - ma sarà meno forte : BUDAPEST - Viktor Orban riesce a conquistare la maggioranza nel Parlamento ungherese ma l'altissima affluenza alle urne potrebbe averne limitato lo strapotere, impedendogli di ottenere i due terzi dei ...

In Ungheria si va verso la conferma di Orban - ma l’alta affluenza è un incognita : affluenza record e colpo di scena in Ungheria: il partito di governo Fidesz, secondo le prime previsioni, potrebbe perdere la maggioranza assoluta in parlamento. Per tutto il giorno si sono registrate lunghe code davanti ai seggi elettorali, un’affluenza mai vista nel Paese, dove il premier Viktor Orban cerca la riconferma, il terzo mandato consecu...

Ungheria al voto - Orban verso terzo mandato/ Risultati Elezioni : affluenza record - il ‘sogno” e gli scandali : Elezioni Ungheria, Orban verso il terzo mandato consecutivo: Risultati voto alle h23, affluenza record regala al Presidente il "sogno" modifica alla Costituzione? Timori Ue per scandali(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:50:00 GMT)

«Il sistema di Orbán in Ungheria? Un mix di affari e feudalesimo» : Non sarà anche per l'economia che va molto bene? «Va bene per gli amici e gli amici degli amici. Voglio aggiungere un'altra cosa: gli ungheresi non sono abituati alla democrazia, si aspettano ogni ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Elezioni Ungheria : Viktor Orban verso vittoria - tra economia e promesse : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Elezioni in Ungheria, Viktor Orban verso la larga vittoria, legge elettorale permettendo. promesse economiche e sondaggi, gli scenari (8 aprile 2018)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 13:58:00 GMT)

La ricetta economica di Orban garanzia di consenso - ma l’Ungheria perde terreno : Riconferma quasi certa per il premier anche grazie a buoni fondamentali e aiuti alle famiglie. Ma l’Ungheria è ancora lontana dall’Occidente e perde terreno dai vicini ...

La ricetta economica di Orban garanzia di consenso - ma l'Ungheria perde terreno : BUDAPEST - Per tutta la campagna elettorale Viktor Orban ha attaccato i migranti islamici, le istituzioni di Bruxelles e il miliardario George Soros, inventando nemici e alimentando la paura. Ma è con ...

Ungheria : oggi si vota - Orban in vantaggio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...