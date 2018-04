Una cella privilegiata per Lula | bagno privato | 3 pasti al giorno

TripAdvisor - il racket dei falsi commenti : chiede soldi per cancellare Una recensione - arrestata : Voleva riavere ad ogni costo parte del denaro usato per affittare la dépendance di una villa da sogno, sulla collina di Moncalieri. Era rimasta senza soldi e desiderava ritornare a casa sua, in Canada: per arrivare allo scopo non ha esitato a inventarsi un profilo falso su Facebook e a scrivere una recensione negativa sul noto sito TripAdvisor. Po...

C'è Una valida ragione per cancellare Facebook (e riguarda la nostra mente) : Lo scandalo Cambridge Analytica che ha travolto Facebook ha portato decine di utenti ad interrogarsi sulla possibilità di cancellarsi dal social network per questioni di privacy. Secondo un recente studio, pubblicato sul "Journal of Social Psychology", eliminare il proprio account avrebbe un forte impatto anche sulla nostra psiche consentendoci, nel giro di poco tempo, di ridurre la tensione e il nostro livello di stress.Per ...

Lodi. Pirata uccide Bruno Apicella ex presidente del tribUnale : Giustizia italiana in lutto. Un Pirata della strada ha travolto e ucciso Bruno Apicella, ex presidente del tribunale di Lodi. Apicella,

Pasqua - Brambilla : “Stop a macellazione di agnelli e capretti”/ Proposta di legge : “Una mattanza inutile” : Brambilla: “Stop alla macellazione di agnelli e capretti”. Proposta di legge depositata dall'onorevole di Forza Italia: “mattanza crudele”. Le ultime notizie sull'iniziativa(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 22:07:00 GMT)

Ministero Land - Puigdemont detenuto come tutti gli altri : "È cooperativo. Sta in Una cella di 9 metri quadrati" : L'ex presidente catalano Carles Puigdemont, in carcere in Germania, "relativamente alla situazione sta bene, si mostra molto cooperativo", "mangia, beve, partecipa alle attività quotidiane" e "non vuole alcuno status speciale". Lo spiega all'ANSA Oliver Breuer, portavoce del Ministero della Giustizia dello Schleswig-Holstein, a proposito delle condizioni materiali della detenzione del leader indipendentista catalano, di cui ieri il ...

Puigdemont resta in cella Una microspia nell'auto ne ha consentito l'arresto : Una microspia Gps piazzata sull'auto che permetteva di conoscere perennemente la sua posizione. Così gli 007 spagnoli hanno permesso alla polizia tedesca di fermare Carles Puigdemont, il leader separatista catalano arrestato ieri in Germania.Come racconta il Corriere, i servizi segreti spagnoli avevano pedinato l'ex presidente della Generalitat della Catalogna da Bruxelles - dove si era rifugiato a ottobre scorso - fino a Helsinki - dove era ...

Sicilia : Tusa - nessUna cancellazione Soprintendenze - c'è errore in articoli Finanziaria : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - Nella Finanziaria che nei prossimi giorni andrà in aula all'Assemblea regionale Siciliana "non è prevista alcuna cancellazione delle Soprintendenze dei Beni culturali". A dirlo all'Adnkronos è Sebastiano Tusa, Soprintendente del Mare, che dopo avere definito "grave" l'

BALLANDO CON LE STELLE 2018 / Anastasia ballerina per Una notte; Milly Carlucci cancella le polemiche? : BALLANDO con le STELLE 2018, Raimondo Todaro parla di Giovanni Ciacci e delle critiche ricevute da Mario Adinolfi e svela: "Non c'è niente di diseducativo nel nostro ballo"(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 11:00:00 GMT)

Riposto - sequestrati 140 chili di marijuana : in cella un uomo e Una donna : Cateno Mancuso, 37 anni, e una donna di 66, entrambi di Riposto, sono stati arrestati dai carabinieri di Giarre per spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'abitazione e nel garage di pertinenza dell'...

Replica Sei mai stata sulla lUna? con Bova - cancellata È arrivata la felicità : Il pubblico può anche seguire in streaming questo film, come pure altri programmi, tramite il sito predetto e seguire in diretta questo o altri appuntamenti previsti in programmazione da tablet, pc o ...

Replica Sei mai stata sulla lUna? con Bova - cancellata È arrivata la felicità : Questa sera su Rai 1 andra' in onda un film con un cast di grandi nomi, tra cui #Raoul Bova e #Giulia Michelini. Il film commedia dal titolo Sei mai stata sulla luna?, narra la storia di una milanese affermata nell'editoria e della sua svolta. La trama della storia e le info su dove rivedere [VIDEO] il film in un secondo momento, o in diretta streaming questa sera stessa, su Rai 1 alle 21,25. Trama del film in onda stasera Guia, una giovane ...

Replica Sei mai stata sulla lUna? con Bova - cancellata È arrivata la felicità : Questa sera su Rai 1 andrà in onda un film con un cast di grandi nomi, tra cui Raoul Bova e Giulia Michelini. Il film commedia dal titolo Sei mai stata sulla luna?, narra la storia di una milanese affermata nell'editoria e della sua svolta. La trama della storia e le info su dove rivedere il film in un secondo momento, o in diretta streaming questa sera stessa, su Rai 1 alle 21,25. Trama del film in onda stasera Guia, una giovane milanese molto ...

Serie C girone C : Una sentenza potrebbe 'cancellare' i playout Video : La data è quella dell'11 aprile quando la Corte Federale si pronuncera' nell'udienza-bis d'appello sul caso infinito della presunta combine di Catanzaro - Avellino, partita risalente al 5 maggio 2013 che sancì la promozione in Serie B degli irpini. La partita è finita sotto la lente d'ingrandimento nell'ambito dell'inchiesta Money Gate che aveva portato all'arresto dell'allora presidente del Catanzaro Giuseppe Cosentino. Secondo l'accusa le due ...

Serie C girone C : Una sentenza potrebbe 'cancellare' i playout : La data è quella dell'11 aprile quando la Corte Federale si pronuncerà nell'udienza-bis d'appello sul "caso infinito" della presunta combine di Catanzaro - Avellino, partita risalente al 5 maggio 2013 che sancì la promozione in Serie B degli irpini. La partita è finita sotto la lente d'ingrandimento nell'ambito dell'inchiesta "Money Gate" che aveva portato all'arresto dell'allora presidente del Catanzaro Giuseppe Cosentino. Secondo l'accusa le ...