Udinese-Lazio 1-2 | le pagelle di CalcioWeb

calcioweb.eu

: La sblocca KEVIIIIIIN!!!!!! 1-0 #bianconero con il nostro numero 15! #Udinese 1 #Lazio 0 #ForzaUdinese… - Udinese_1896 : La sblocca KEVIIIIIIN!!!!!! 1-0 #bianconero con il nostro numero 15! #Udinese 1 #Lazio 0 #ForzaUdinese… - OfficialSSLazio : ?? Sono 2??3?? i calciatori convocati da mister Simone #Inzaghi per la sfida delle ore 18:00 contro l’@Udinese_1896… - SkySport : ???? Serie ?? 31^ giornata #UdineseLazio 1-2 ? #LuisAlberto (37’) ? Tutti gli aggiornamenti ?? -

(Di domenica 8 aprile 2018)1-2, ledi– Si è concluso il match della 18 valido per la 31^ giornata del campionato di Serie A, successo dellacontro l’, la squadra di Inzaghi vola al terzo posto e fa un importante passo in avanti verso la qualificazione in Champions League. Inizio difficile per i biancocelesti, la squadra di Oddo in vantaggio con Lasagna poi entra in gioco la coppia Immobile-Luis Alberto e per gli avversari sono dolori, situazione ribaltata e tre punti d’oro. La squadra di Inzaghi continua a volare, altra sconfitta consecutiva per l’sempre più in crisi., ledi(3-5-2): Bizzarri 5.5; Nuytinck 5.5, Danilo 6, Samir 6; Stryger 6.5, Barak 5.5, Balic 6, Jankto 6, Ali Adnan 5.5; Lasagna 7, Maxi Lopez 6. All.Oddo(3-5-2): Strakosha 6; Bastos 6, de Vrij 6.5, Luiz Felipe 6.5; Marusic ...