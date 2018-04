Udinese-Lazio 1-2 | i soliti Luis Alberto e Immobile | biancocelesti al terzo posto

Udinese-Lazio 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Udinese-Lazio 1-2, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il match della 18 valido per la 31^ giornata del campionato di Serie A, successo della Lazio contro l’Udinese, la squadra di Inzaghi vola al terzo posto e fa un importante passo in avanti verso la qualificazione in Champions League. Inizio difficile per i biancocelesti, la squadra di Oddo in vantaggio con Lasagna poi entra in gioco la coppia Immobile-Luis Alberto e per gli ...