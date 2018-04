: Travolto e ucciso da un'auto: spunta la pista passionale a Nocera Inferiore #Salerno *nel @tgr_campania delle 14… - tgr_campania : Travolto e ucciso da un'auto: spunta la pista passionale a Nocera Inferiore #Salerno *nel @tgr_campania delle 14… - mauneobux : #News Investito e ucciso dal rivale in amore: omicidio nella notte - Ottopagine -

Una ex guardia giurata è stata investita e uccisa la notte scorsa a Nocera Inferiore, nel Salernitano, da un uomo a bordo di un'. Il corpo della vittima è stato trovato schiacciato tra l'e il muro della casa di una donna con cui aveva avuto una relazione sentimentale e che lei aveva denunciato per stalking, tanto che l'investito era ai domiciliari. L' uomo che l'ha investito,un trentenne, è un conoscente della donna.E' stato fermato per omicidio. Tra le ipotesi quella del movente.(Di domenica 8 aprile 2018)