Ubriachi alla guida | ritirate dalla Stradale quattro patenti

Venezia - turisti Ubriachi ballano nudi vicino a Rialto. Il video finisce in rete : “Ennesimo atto di insolenza” : Ennesimo sfregio del turismo incivile a Venezia. In un campo vicino a Rialto due giovani di nazionalità svizzera, in preda ai fumi dell’alcol, hanno ballato nudi davanti ad una fontana la notte di Pasqua. E’ successo nel campo di San Giacometto. Il gesto – riferiscono i quotidiani locali – è stato filmato con gli smartphone da alcuni passanti, e come sempre è poi finito in rete. In ordine di tempo è solo l’ultimo episodio di ...