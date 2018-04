TV | Rai3 | a “Tutta Salute” i segni del tempo

TV - Rai3 : a “Tutta Salute” si parla della terapia del dolore : Non tutti sanno che esiste una legge dello Stato che garantisce l’accesso alla terapia del dolore e il diritto a non soffrire. Si tratta di cure palliative ma che possono alleviare la sofferenza. In cosa consistono? Si possono applicare a tutti? Nella puntata di Tutta Salute in onda lunedì 19 marzo, alle 10.45 su RAI3, Michele Mirabella e Pierluigi Spada ne parleranno con il professor Paolo Notaro, responsabile del Centro Terapie del dolore ...

TV - Rai3 : a “Tutta Salute” si parlerà dei dolori alla spalla : Nella puntata di “Tutta Salute” in onda lunedì 12 marzo alle 10.45 su Rai3, Michele Mirabella e Pierluigi Spada parleranno della spalla, una delle articolazioni più complesse e delicate del nostro corpo. Un dolore fastidioso alla spalla può avere varie cause, come l’artrosi e le tendinopatie, o derivare da eventi traumatici quali le lussazioni e, peggio ancora, le fratture. Come si individuano le cause e come si può guarire senza ...

TV - Rai3 : a “Tutta Salute” sintomi e cura del reflusso gastroesofageo : Si parlerà del reflusso gastroesofageo nella puntata di Tutta Salute in onda lunedì 19 febbraio, alle 10.45 su Rai3. Bruciore di stomaco, acidità e rigurgito, sono questi i sintomi di un disturbo molto comune che spesso viene affrontato con leggerezza. Il reflusso è sostanzialmente la risalita del contenuto acido nell’esofago, organo che collega la bocca con lo stomaco. Il problema può diventare cronico? Come si cura? Michele Mirabella e ...

TV - Rai3 : a “Tutta Salute” i problemi di udito : Si parlerà dei problemi di udito nel nuovo appuntamento di Tutta Salute, in onda lunedì 5 febbraio alle 10.45 su RAI3. La riduzione dell’udito può essere di varia entità; si possono avere, infatti, deficit lievi o decisamente gravi e particolarmente penalizzanti. Il deficit acustico può essere da un orecchio solo o bilaterale. Si può curare? Quando è consigliabile un apparecchio acustico? Michele Mirabella e Pierluigi Spada ne parleranno con il ...