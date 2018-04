TV | Rai3 | a “Kilimangiaro” viaggi di primavera

meteoweb.eu

: alle 16.26 si sabato passa su rai3 un promo del kilimangiaro che dice ‘oggi alle 15.30’ - federicoursitti : alle 16.26 si sabato passa su rai3 un promo del kilimangiaro che dice ‘oggi alle 15.30’ - BarbadoroD : #Turismo #news #Marche il borgo di #Gradara si aggiudica il titolo di ‘Borgo dei Borghi 2018’ (Rai3 - Kilimangiaro)… - ItermarTO : '...il piccolo Comune medioevale di 5 mila abitanti che si è aggiudicato l’edizione 2018 de “Il borgo dei borghi” i… -

(Di domenica 8 aprile 2018) Nuovo appuntamento con il Kilimangiaro oggi alle 15.30 su. Ospiti di Camila Raznovich il geologo Mario Tozzi con un esperimento sulla deriva dei continenti, il botanico Stefano Mancuso con le fioriture die Pietro Porro per raccontare ilo in scooter da Milano a Saigon sulle tracce dello scrittore Giorgio Bettinelli. In studio ci saranno anche Maurizio Gemelli e Luigi Folco, due giovani geologi dell’Università di Pisa che sono andati in Antartide in cerca di meteoriti. Spazio come di consueto all’attualità con “Diario del mondo” e il giornalista Luca Salerno mentre il linguista Giuseppe Antonelli proporrà uno dei suoi affascinantiletterari tra le parole dello sport. Nuova avventura del “cacciatore di paesaggi” Fabio Toncelli ai Castelli Romani nel Lazio mentre si rivedranno le immagini più belle delo di Gabriele Saluci e Ludovico de Maistre in ...