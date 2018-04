TV | Rai1 | a “Paesi che vai” alla scoperta di San Marino

meteoweb.eu

(Di domenica 8 aprile 2018) “Paesi che vai”, programma ideato e condotto da Livio Leonardi, in onda sualle 9.40, domenica 8 apprile arriva sul monte Titano, a San, nella Repubblica più antica del mondo tra quelle tuttora esistenti, sulle tracce dei capitani Reggenti che da quasi un millennio reggono le sorti di questo piccolo Stato. Il conduttore racconterà la leggenda della fondazione del borgo ad opera di San, un tagliapietre esule dalmata riparato qui durante le persecuzioni anticristiane di Diocleziano. Con lui per le strade del borgo antico si scopriranno le mille storie della Repubblica, dal suo essere rocca fortificata e pronta ad ogni assedio alle sue fortificazioni possenti, alle tre torri, che sono ormai universalmente riconosciute come il simbolo della terra della libertà. Livio Leonardi “incontrerà” anche Giuseppe Garibaldi, riparato da queste parti in fuga dagli ...