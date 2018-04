TV | Rai Storia | chi fu veramente Napoleone II | il grande zero

“Per tutti gli amici : purtroppo oggi ci ha lasciati”. Lutto in Rai. Con queste poche parole arriva il triste annuncio della famiglia. Colleghi distrutti. E la tv perde un altro pezzo di storia : “Per tutti gli amici: purtroppo oggi ci ha lasciati.” Firmato “la moglie e i figli”. Così, con queste poche righe, scritte sotto all’immagine di una candela accesa, la famiglia annuncia a mezzo Facebook la scomparsa di un uomo che ha fatto la storia in Rai, perché era la voce e il volto del calcio: è morto Ignazio Scardina, che dal 2000 al 2006 era stato il capo della redazione calcistica di Raisport, il ...

Dalla prima di Schumacher nel deserto all'ultima di Vettel - la storia del GP del BahRain : La qualifica non è delle migliori, il tedesco parte terzo ma a rendere complicata la rimonta è soprattutto la presenza delle due Mercedes in prima fila; il quattro volte del mondo, però, trova lo ...

Veronica Raimo e il nuovo romanzo : 'Spesso la storia di una coppia finisce per diventare l'aderenza a dei ruoli' : Leggi anche Catherine Lacey scrive di un esperimento sull'amore: 'Ma nulla in… di Noemi Milani - 16.02.2018 Ha un forte legame con Berlino: come giudicherebbe il mondo letterario italiano se ...

Torre del Greco - la storia del parroco Santo don Vincenzo Romano su Raidue : Torre DEL Greco. La storia del parroco Santo su Raidue. A trattare la recente santificazione di don Vincenzo Romano, già beato e proclamato Santo da Papa Francesco lo scorso 7 marzo, è stata la ...

TV - Rai Storia : “L’uomo del destino” - Alcide De Gasperi : Gli albori della Repubblica visti attraverso il lavoro Alcide De Gasperi, ultimo presidente del Consiglio del Regno e primo della Repubblica, chiamato a rappresentare l’Italia alla Conferenza di Pace dopo la Seconda Guerra Mondiale. E’ “L’uomo del destino“, che Rai Cultura propone martedì 3 aprile alle 22.10 su Rai Storia per “Italiani”. Tra i fondatori della Democrazia Cristiana, considerato uno dei Padri della ...

TV - Rai Storia : “Il giorno e la Storia” - settant’anni fa il Piano Marshall : Il 3 aprile 1948 il presidente degli Stati Uniti, Harry Truman firma il Piano Marshall. Una ricorrenza ricordata da “Il giorno e la Storia”, il programma di Rai Cultura in onda martedì 3 aprile a mezzanotte, e in replica alle 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e 20.10 su Rai Storia. Attraverso questo Piano, dal 1948 al 1951 arrivano in Europa più di 13 miliardi di dollari di aiuti economici. Il Piano Marshall promuove la ripresa economica dei paesi ...

TV - Rai Storia : a “Italia. Viaggio nella bellezza” le palafitte dell’arco alpino : Scoperte più di un secolo e mezzo fa e riconosciute dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, le palafitte dell’arco alpino rappresentano uno straordinario serbatoio archeologico che racconta una delle avventure umane più importanti della preiStoria recente. Un mondo affascinante – dalle palafitte del Lago Varese, a quelle nell’area gardesana, agli importanti siti del Trentino di Molina di Ledro e di Fiavè – al centro di “Abitare ...

TV - Rai Storia : a “Cronache dal Medioevo” - Roma senza Papa : Alla fine del ‘200 la fazione dei Guelfi, vicina al Papa, ha vinto la guerra; i ghibellini, vicini all’imperatore, hanno perso. Dei due pilastri che sostenevano l’idea di un potere universale, sovranazionale, che abbracciava tutta l’Europa, ne resta in piedi soltanto uno: il Papato. Sembrerebbe una vittoria senza appello, ma la situazione è ancora complessa, la chiesa vittoriosa è lacerata da nuove rivalità e nel vuoto creato dalla debolezza ...

È morto Fabrizio Frizzi<br>La Rai : "Addio a un pezzo della nostra storia" : Fabrizio Frizzi è morto. Ad annunciarlo è la famiglia del conduttore in una nota."Grazie Fabrizio per tutto l'amore che ci hai donato". Così la moglie Carlotta, il fratello Fabio ed i familiari. Frizzi, 60 anni, si è spento nella notte all'ospedale Sant'Andrea di Roma, in seguito ad una emorragia cerebrale.Il 23 ottobre scorso Fabrizio Frizzi venne colto da un' ischemia, durante la registrazione di una puntata del game show L'Eredità. Venne ...

TV - Rai Storia : a “La croce e la spada” Sant’Ambrogio e Milano : La basilica di Sant’Ambrogio: non solo un monumento paleocristiano e medioevale, ma anche un punto fondamentale della Storia e della cultura milanese. La Milano del periodo tardo-antico, capitale dell’Impero Romano, svolse un importantissimo ruolo politico e culturale, essendo la principale città europea e un baluardo contro le invasioni barbariche. In questo contesto s’inserì il giovane Ambrogio, che svolse con il mandato imperiale una ...

TV - Rai Storia : a “Il giorno e la Storia” il ricordo di Jonas Salk : Sessantacinque anni fa, il 26 marzo 1953, l’americano Jonas Salk annuncia la scoperta del vaccino contro il virus che provoca la poliomielite. Un annuncio che avviene durante una delle più gravi epidemie che abbiano mai colpito Europa, Asia e Stati Uniti. Lo ricorda “Il giorno e la Storia”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 26 marzo a mezzanotte, e in replica alle 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e 20.10 su Rai Storia. Due anni dopo la ...

TV - Rai Storia : a “Mille Papaveri Rossi” il ritratto di Goebbels - ministro delle propaganda nazista : L’uomo che ha plasmato le parole, le immagini e i suoni della Germania nazista: Joseph Goebbels. Uno dei gerarchi nazisti più in vista e capace di controllare informazione e vita culturale di un intero Paese. Lo racconta il documentario “Goebbels: ministro della propaganda”, in onda domenica 25 marzo alle 14.50 su Rai Storia per “Mille Papaveri Rossi”. E’ il ritratto di un uomo che giurò fedeltà a Hitler fin dai primi momenti e non se ne separò ...

Elser - 13 minuti che non cambiarono la storia - Rai3/ K.Schüttler nel cast : info streaming (oggi - 22 marzo) : Elser - 13 minuti che non cambiarono la storia, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 22 marzo 2018. Nel cast: Katharina Schüttler e Christian Friedel, alla regia Oliver Hirschbiegel,(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 20:22:00 GMT)

