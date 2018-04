Tutti i dati dell' andamento del mercato del lavoro per laureati e diplomati

MotoGP - GP Argentina 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Daniel Pedrosa davanti a Tutti. Marquez - Dovizioso e Valentino Rossi attardati : Daniel Pedrosa ha firmato il miglior tempo delle prove libere 1 del GP di Argentina, seconda tappa del Mondiale MotoGP 2018. Lo spagnolo della Honda ha battuto un colpo e precede tutti in 1:40.303, 42 millesimi meglio rispetto a Crutchlow e 83 millesimi meglio nei confronti di Andrea Iannone, scatenato in sella alla sua Honda. Gli altri big si sono coperti: Marc Marquez sesto, Valentino Rossi settimo, Andrea Dovizioso ottavo tutti tra i cinque e ...

Dopo Fico - al Colle stavolta sono andati Tutti a piedi (con un'eccezione) : Basta auto blu, al Quirinale si va a piedi. A rilanciare la tendenza è stato Roberto Fico, il giorno dell'elezione a presidente della Camera, e poi ieri, quando è tornato al Colle per le consultazioni. "Stiamo facendo allenamento, abbiamo migliorato un po' i tempi", aveva detto ieri Fico scherzando con i cronisti che lo 'scortavano' lungo la ripida salita di via della Dataria e poi sulla ...

Ascolti TV | Mercoledì 4 Aprile 2018. In 6 - 4 mln per Barcellona-Roma (23.2%) - Fratelli Unici 13.2%. Tutti i dati del 20 : Barcellona-Roma Su Rai1 Fratelli Unici ha conquistato 3.382.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions Barcellona-Roma ha raccolto davanti al video 6.405.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato 1.606.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.344.000 spettatori (12%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video ...

“Ha scelto!”. UeD : Nilufar l’ha fatto per la prima volta. Il percorso della Addati è stato difficile e le critiche non sono mancate. Adesso però ha stupito Tutti : “Erano in macchina…”. Qualcuno l’ha presa malissimo : Ancora troppa indecisione per Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Il pubblico di Uomini e Donne sta iniziando a spazientirsi e a chiedersi quando le due troniste annunceranno la loro scelta che per ora sembra essere ancora abbastanza lontana. Per Sara sono rimasti in studio Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, per Nilufar Addati invece Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi. Ma in particolare i fan del trono classico hanno puntato gli occhi ...

Segreteria Pd - Renzi punta su Serracchiani : Tutti i candidati Video : L’Assemblea nazionale del #Pd, che avrebbe dovuto tenersi ad aprile, rischia di essere posticipata come minimo a giugno. Per la Segreteria Pd, invece, sembra che Matteo Renzi [Video] voglia puntare su una donna come suo successore. Il nome è quello di Debora #Serracchiani. Entrambe queste anticipazioni, fondamentali per il futuro del Partito Democratico, sono contenute il un articolo pubblicato oggi, 1 aprile, dal Corriere della Sera a firma di ...

Rapine - furti e controlli : Tutti i numeri della sicurezza a Olbia e in Gallura. I DATI DEL 2017 : I DATI sulla sicurezza nei controlli della polizia. Una Gallura più sicura, nella quale si verificano meno furti e Rapine. Ma anche meno fatti di sangue, come attentati o omicidi. Una Gallura che, ...

Ristrutturazioni - da comunicare all'Enea i dati su Tutti i lavori in casa : Nel magico mondo delle semplificazione, ecco un adempimento in più per decine e , probabilmente, centinaia di migliaia di contribuenti: la «comunicazione all'Enea» sui lavori di recupero edilizio, sisma bonus, ...

Recuperati nella notte quattro ragazzi rimasti incrodati : sono Tutti illesi : DRO. È terminato nella notte un intervento che ha visto impegnati gli uomini del Soccorso alpino nel recupero di un gruppo di quattro ventenni altoatesini, tre ragazzi e una ragazza. La comitiva si ...

Facebook : come limitare Tutti dati condivisi con le terze parti : Avrai sicuramente sentito parlare dello scandalo che ha coinvolto per l’ennesima volta Facebook che, con l’aiuto di Cambridge Analytica, utilizzava le informazioni dei profili utente e le loro preferenze per veicolare il flusso di informazioni e condizionare (anche pesantemente) le opinioni della gente (con inevitabili ripercussioni politiche). Ma non devi rimanere troppo sconvolto da questo scenario: […] Facebook: come ...

UOMINI E DONNE/ “Contro tutto e Tutti per te” : messaggio speciale per Nilufar Addati (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico e news: il dolce messaggio di Nicolò Ferrari per Nilufar Addati. Sarà lui la scelta della tronista napoletana?(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Cetto La Qualunque presenta il nuovo governo : "Tra Tutti i candidati - sono risultato il più affidabile!" : A Che Tempo Che Fa, su Rai 1, Antonio Albanese torna nei panni di Cetto La Qualunque, il politico senza scrupoli che è diventato uno dei suoi personaggi più popolari. Il comico ironizza sulla formazione del nuovo governo, affidando a Cetto lo strampalato ed esilarante compito di mettere insieme la squadra che guiderà il Paese

Previsioni Meteo Weekend - caldo incredibile al Sud : minime di +26°C in Calabria e +22°C in Campania - oltre +20°C persino in montagna! Tutti i DATI : 1/15 ...

Super Caldo al Sud - le temperature massime di oggi : raggiunti i +29°C in Sicilia - superati i +26°C in Calabria. Tutti i DATI : 1/3 ...