Tutti gli intrecci tra Sessantotto e sport in scena a Milano

MotoGp e Formula 1 - Tutti gli orari per una domenica di passione in pista : A che ora c'è il Gran Premio oggi? Quella di oggi è una domenica ad alto tasso di adrenalina per gli appassionati di motori. Motomondiale e Formula 1 occuperanno la programmazione di questa domenica 8 aprile 2018...

Di Francesco : "Tutti gli episodi contro" : 'Oggi niente è girato bene. Abbiamo creato tanto e non siamo riusciti a segnare, abbiamo subito due tiri e preso due gol. Abbiamo dei demeriti, perché non siamo concreti, non facciamo gol. Il calcio è ...

Facebook : controlli sugli inserzionisti - sulle Pagine - cancellazione dei messaggi per Tutti - nuove funzioni sulle Storie : ... con circa 3.5 miliardi di dirette mandate in onda a favore di un pubblico di circa 2 miliardi di utenti, con qualche passo falso dovuto a streaming di eventi violenti o di dubbio gusto rimasti in ...

F1 - GP Bahrein 2018 : a che ora inizia la gara? L'orario e come vederla in diretta streaming. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale : Domenica 8 aprile andrà in scena il GP del Bahrein 2018, secondo appuntamento del Mondiale di F1. Sul tracciato di Sakhir sarà grande spettacolo. Le luci dei riflettori illumineranno i duelli in pista ...

F1 - GP Bahrein 2018 : a che ora inizia la gara? L’orario e come vederla in diretta streaming. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale : Domenica 8 aprile andrà in scena il GP del Bahrein 2018, secondo appuntamento del Mondiale di F1. Sul tracciato di Sakhir sarà grande spettacolo. Le luci dei riflettori illumineranno i duelli in pista e gli appassionati non vedono l’ora di assistere ai 57 giri sulla pista araba. Si prospetta un GP interessante. La Ferrari ha fatto vedere di essere veloce ma vincere la domenica è sempre un’altra storia. La Rossa proverà ad ...

Germania - camion su folla : ci sono morti e feriti. Torna la paura terrorismo - la dinamica è sempre la stessa. Il racconto dei presenti è choc. Tutti i dettagli : Attentato tremendo in Germania. Torna la paura terrorismo. Un furgone si è lanciato su alcuni passanti nella città di Münster, provocando almeno tre morti e circa trenta feriti, di cui sei in pericolo di vita. Le autorità stanno trattando la situazione come un attacco terroristico. L’attentato è avvenuto nei pressi della piazza Kiepenkerl, nella città vecchia. Tra le vittime c’è anche il guidatore, che si è ucciso sparandosi ...

“Per Tutti gli amici : purtroppo oggi ci ha lasciati”. Lutto in Rai. Con queste poche parole arriva il triste annuncio della famiglia. Colleghi distrutti. E la tv perde un altro pezzo di storia : “Per tutti gli amici: purtroppo oggi ci ha lasciati.” Firmato “la moglie e i figli”. Così, con queste poche righe, scritte sotto all’immagine di una candela accesa, la famiglia annuncia a mezzo Facebook la scomparsa di un uomo che ha fatto la storia in Rai, perché era la voce e il volto del calcio: è morto Ignazio Scardina, che dal 2000 al 2006 era stato il capo della redazione calcistica di Raisport, il ...

Sonia Bruganelli alla figlia : "Andiamo da Gucci?" ma la risposta della ragazza spiazza Tutti : Fa sorridere il video che Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha postato sul suo profilo Instagram. Una delle più classiche scene casalinghe: mamma e figlia che organizzano lo...

Giorgia e The Kolors a Saturday Night Live il 7 aprile con Claudio Bisio - Tutti gli ospiti contro il serale di Maria De Filippi : Giorgia e The Kolors a Saturday Night Live il 7 aprile, contro la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Debutta oggi, sabato 7 aprile 2018, su TV8, l'inedita versione italiana del celebre show americano. Alla guida di Saturday Night Live Italia ci sarà l'attore e comico Claudio Bisio che accoglierà in studio i primi ospiti dell'edizione. Giorgia e The Kolors a Saturday Night Live sono attesi questa sera insieme a Vanessa ...

Balotelli-Roma - la ''mossa'' di Raiola : Tutti i dettagli : Mario Balotelli alla ricerca di un contratto per la prossima stagione dopo l'imminente scadenza con il Nizza: Raiola scatenato Mino Raiola sta proseguendo il proprio 'giro' di colloqui per piazzare ...

A Padova due genitori cocainomani scoprono il figlio ventenne con l'hashish. Finiscono Tutti in cura : Una famiglia in cura per problemi di cura. La storia arriva da Padova ed è stata raccontata da Il Messaggero: dopo aver fatto uso di cocaina un imprenditore e una insegnante hanno scoperto il figlio 20enne con un quantitavo di hashish.Succede una sera, un'altra e un'altra ancora. Poi, all'improvviso, i genitori sorprendono il figlio con il fumo nascosto. Si rendono conto di non essere gli unici, in quelle mura domestiche, ad aver a che ...

Altro che talent! Le doti canore di questa famiglia sbalordiscono Tutti - l’esibizione casalinga diventa virale : Fruit Heights, Utah. La famiglia di mormoni LeBaron è al completo per le festività pasquali e decide di cementare i legami con un canto corale. L’interpretazione della canzone “One More Day” tratta dal musical “Les Miserables” postata sul profilo Facebook di Jordon LeBaron è immediatamente diventata virale, tanto da risvegliare l’interesse dei media americani. I protagonisti dell’esibizione hanno ammesso di avere questa passione comune per il ...

“Tutti soffocati…”. Un gesto comune ed è tragedia. Chris è a casa con la famiglia e fa una cosa banale - ma non si accorge di un particolare terrificante. Immediata la corsa in ospedale : “Sono svenuti anche i pompieri” : Le passioni certe volte possono essere letali. Sicuramente chi pratica sport estremi lo sa bene e mette nel conto, oltre all’adrenalina, anche la possibilità di rischiare grosso. Ma certamente chi possiede un acquario queste considerazioni non le fa. È il caso di Chris Matthews un 27enne di Steventon, nell’Oxfordshire (Gran Bretagna), che per coltivare il suo hobby è finito in ospedale con tutta la famiglia. Il ragazzo si ...

Padova - mamma e papà sniffano cocaina - il figlio fuma hashish : Tutti in cura : Lui è un imprenditore Padovano, la moglie lavora come insegnante in una scuola. Il figlio, invece, è un ventenne da poco iscritto all'università . All'apparenza è una famiglia senza particolari ...