Truffe Intesa San Paolo e Unicredit | rubati soldi a clienti

Blastingnews

: Italia, truffe Intesa San Paolo, Unicredit e ulteriori istituti con sms, email. Clienti sotto attacco. E rubati sol… - GiovanniRoi : Italia, truffe Intesa San Paolo, Unicredit e ulteriori istituti con sms, email. Clienti sotto attacco. E rubati sol… - FlipRuth : Fate molta attenzione, a questa nuova truffa... ?????? - egidio_lori : Truffe Intesa San Paolo, Unicredit e ulteriori istituti con sms, email. Clienti sotto attacco. E rubati soldi - Bus… -

(Di domenica 8 aprile 2018) Lebancarie continuano ad essere presenti, questa volta con false mail o sms. Gli istituti bancari maggiormente presi di mira sonoSan. Nonostante i numerosi annunci al riguardo, pare però che un numero considerevole di persone continua a cadere nelle trappole dei malintenzionati. Scopriamo nel dettaglio ciò che sta accadendo. L'allerta della Polizia Postale Arriva direttamente da parte della Polizia Postale l'allerta per quanto riguarda le tantissime e-mail fasulle inviate aidi importanti banche comeSan. I messaggi in questione cercano di creare allarmismo nei, affermando che sul conto corrente ci sono state delle spese anomale che bisogna verificare per sicurezza. All'interno della mail viene poi inserito un link che l'ingenuo cliente andrà a cliccare. Si aprirà poi una pagina molto simile a quella della ...