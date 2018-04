Trama | cast e personaggi di Instinct | la nuova serie crime con Whoopi Goldberg dall’8

The Bourne Identity - su Rete 4/ Cast e Trama del film con Matt Damon e Chris Cooper (oggi - 8 aprile 2018) : The Bourne Identity, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 8 aprile 2018. Nel Cast: Matt Damon, Chris Cooper e Clive Owen, alla regia Doug Liman. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:09:00 GMT)

AMAZON "COMPRA" IL SIGNORE DEGLI ANELLI/ Diritti della serie tv per 250 milioni di dollari : Trama - cast e data : AMAZON compra Il SIGNORE DEGLI ANELLI: Jeff Bezos si è aggiudicato per circa 250 milioni di euro i Diritti per produrre la serie tv fantasy. Ecco la probabile ambientazione, cast e data(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 19:08:00 GMT)

Il principe cerca moglie : cast - Trama e curiosità della commedia con Eddie Murphy : Il principe cerca moglie, commedia brillante del 1988, torna sul piccolo schermo martedì 10 aprile su Italia Uno, a partire dalle 21.25. Mattatore assoluto della pellicola è Eddie Murphy, di recente diventato padre per la nona volta, che interpreta il protagonista del film, il principe ribelle e desideroso di “vita vera” Akeem. E’ in cantiere anche un sequel della fortunata pellicola, sempre con Murphy nel suo vecchio ruolo. Il ...

Gods of Egypt : cast - Trama e curiosità del film con Gerard Butler : Lunedì 9 aprile va in onda su Rai2 alle 21.20 in prima visione il film Gods of Egypt, action movie a tema mitologico del 2016 diretto da Alex Proyas, regista della prima e iconica versione de Il corvo e del film fantascientifico Io, Robot con Will Smith protagonista. Nel cast della pellicola sugli dei egizi anche Élodie Yung, l’Elektra della serie tv Netflix su Daredevil e della miniserie sui Difensori (The Defenders). Gods of Egypt: ...

Io sto con gli ippopotami : cast - Trama e curiosità del film con Bud Spencer e Terence Hill : Lunedì 9 aprile va in onda a partire dalle 21.10 su Rete Quattro il classico della produzione di Bud Spencer e Terence Hill Io sto con gli ippopotami, una sgangherata storia che sfodera una tematica e una morale di fondo di stampo ecologista normalmente assente nel resto dei lungometraggi in cui appare la storica coppia di attori. Bud Spencer, a Budapest la sua statua con la frase di Terence Hill ...

The Bourne Identity : cast - Trama e curiosità sul primo spy film della saga con Matt Damon : Domenica 8 aprile va in onda su Rete Quattro a partire dalle 21.15 The Bourne Identity, il film diretto da Doug Liman nel 2002 che introduce per la prima volta il personaggio interpretato da Matt Damon in altre tre pellicole, la letale spia che soffre di amnesie Jason Bourne. The Bourne Identity: trailer The Bourne Identity: trama La storia inizia con il salvataggio in mare aperto, da parte dell’equipaggio di un peschereccio italiano, di ...

Così è la vita : cast - Trama e curiosità del secondo film di Aldo - Giovanni e Giacomo : Bancomat (Aldo), un detenuto di mezza tacca in fuga, sequestra il poliziotto Giacomo e il malcapitato Giovanni: la trama del secondo film dei tre comici non si esaurisce certo Così, ma l’occasione per rivedere Così è la vita è venerdì 6 aprile, alle ore 21.25 su Italia1. Così è la vita trailer Così è la vita, la trama A Milano Aldo, un detenuto di mezza tacca, deve essere scortato in tribunale. L’incarico è affidato al poliziotto ...

Fratelli unici : Trama - cast e curiosità del film con Luca Argentero e Raoul Bova : Mercoledì 4 aprile, a partire dalle 21.25, va in onda su Rai1 Fratelli unici, film del 2014 diretto da Alessio Maria Federici che vanta nel cast anche Carolina Crescentini e Miriam Leone (che ha dichiarato di accettare indifferentemente ruoli per cinema o tv, a patto che siano belli). Fratelli unici, il trailer Fratelli unici, la trama Il film ruota attorno al rapporto tra Pietro e Francesco. Il primo è un uomo apparentemente realizzato che ...

John Q : cast - Trama e curiosità sul film-denuncia sul sistema sanitario americano : Mercoledì 4 aprile, su Rete Quattro a partire dalle 21.15, viene trasmesso un film che racconta una storia dura, che racconta l’America carente di assistenza sanitaria pubblica (ed è tutt’ora così nonostante qualche timido passo avanti negli ultimi dieci anni). John Q è un film del 2002 diretto da Nick Cassavetes e interpretato da Denzel Washington che racconta la drammatica vicenda di un padre che non riesce a pagare le spese per ...

Stranger Things 3 - avvio alle riprese. Rivelazioni sul cast e sulla Trama : A post shared by Stranger Things , @StrangerThingstv, on Sep 22, 2017 at 5:01am PDT Se come sembra le accuse di Peyton Brown sono state archiviate, a incombere sul mondo di Stranger Things rimangono ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 2 aprile : Exodus – Dei e re - Cast e Trama : Anche oggi, nella serata del lunedì dell’Angelo, andrà in onda un’avventurosa pellicola a sfondo biblico. Se ieri abbiamo suggerito Noah, con Russell Crowe nei panni di Noè, il film consigliato per voi stasera, 2 aprile, è Exodus-Dei e re, in cui Christian Bale darà il volto a Mosè. film da vedere: Exodus-Dei e re Christian Bale è il protagonista di Exodus-Dei e re, il film consigliato per questo lunedì sera, 2 aprile, che sarà ...

Danni collaterali - Iris/ Nel cast Arnold Schwarzenegger : info streaming e Trama (oggi - 30 marzo 2018) : Danni collaterali, il film in onda si Iris oggi, venerdì 30 marzo 2018. Nel cast: Francesca Neri e Arnold Schwarzenegger, alla regia Anthony Davis. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 19:25:00 GMT)

Stasera su Canale 5 Inside Out : Trama - cast e personaggi del film Pixar - premio Oscar nel 2016 : Venerdì 30 marzo non prendete impegni: in prima visione e in prima serata, Canale 5 proporrà ai suoi spettatori Inside Out, film targato Pixar del 2015 che, oltre a riscuotere un enorme successo da parte di critica e pubblico, è stato premiato nel 2016 con l'Oscar al Miglior film d'animazione. Diretto da Pete Docter con Ronnie del Carmen e basato su un'idea originale dello stesso Docter, Inside Out è la storia di Riley, una ragazzina ...

I Fantastici 4 - Trama cast e curiosità del film con Jessica Alba : Martedì 3 aprile alle 21.25 su Italia1 va in onda I Fantastici 4, film del 2005 diretto da Tim Story, prodotto dalla 20th Century Fox e basato sull’omonimo fumetto della Marvel Comics creato da Stan Lee e Jack Kirby. I Fantastici 4, il trailer I Fantastici 4, trama Quattro amici (Reed Richards, i fratelli Susan e Johnny Storm e Ben Grimm) insieme al dottor Victor von Doom partono per una missione spaziale a scopo scientifico finanziata da ...