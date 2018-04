Toyota presenta la quinta generazione di RAV4

Nuova Toyota Auris - presentata a Ginevra - arriverà in autunno [e sarà anche ibrida] : La terza generazione della Toyota Auris ha fatto la sua prima comparsa al Salone di Ginevra . Dalle immagini ufficiali si intravvedono anche parzialmente gli interni, che però resteranno ancora segreti per qualche tempo. La presentazione ufficiale, con tutte le versioni, compresa la Touring Sport Wagon e la Verso arriveranno tra qualche mese, molto probabilmente al Salone di Parigi Ciò che si è potuto vedere a Ginevra sono stati solo gli ...

FOTO 24 Ore di Le Mans 2018 : presentata la Toyota di Fernando Alonso! Livrea bianco-rossa per sognare la vittoria : Oggi la Toyota ha presentato la vettura con la quale correrà il Mondiale 2017 di Endurance. La super stagione del WEC è pronta per iniziare, la scuderia giapponese è la grande favorita visto che Porsche si è ritirata e le nuove avversarie (DragonSpeed, Manor e Rebellion) non sembrano essere così pericolose. Il team Gazoo ha già corso qualche giorno fa sul circuito di Aragon effettuando dei test, giudicati in maniera positiva. Guardando ...