Toscana | escursionisti soccorsi nei boschi e in campagna

(Di domenica 8 aprile 2018) Interventi di soccorso oggi in Toscana, nei confronti di escursionisti che si sono avventurati in sentieri di bosco o di montagna approfittando del clima primaverile: nel Livornese due giovani stavano percorrendo un sentiero al Limoncino per raggiungere Castellaccio, ma si sono smarriti. I 18enni hanno contattato il centralino dei vigili del fuoco riuscendo a dare le coordinate gps della loro posizione: sono stati raggiunti e individuati velocemente con un mezzo fuoristrada. In Val Tiberina, a Caprese Michelangelo (Arezzo), padre, madre e bimba passeggiavano nel bosco, finché la donna è scivolata e si è ferita: i vigili del fuoco sono intervenuti e l'hanno soccorsa. Sul posto l'elicottero Drago dei vigili del fuoco con una squadra volontari di Sansepolcro.