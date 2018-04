Tornano gli scioperi | le riforme di Macron al test della piazza

Verissimo ospiti : dal 14 aprile Tornano le interviste agli attori de Il Segreto : ospiti di Verissimo, sabato 14 aprile: tornano gli attori de Il Segreto Dopo qualche settimana di pausa, tornano a Verissimo le interviste agli attori de Il Segreto. A farlo sapere è stata la stessa Silvia Toffanin nell’ultima puntata del programma di Mediaset. In concomitanza con il ritorno della soap spagnola al sabato pomeriggio di Canale […] L'articolo Verissimo ospiti: dal 14 aprile tornano le interviste agli attori de Il ...

Grande Fratello 15 - Cristiano Malgioglio e Simona Izzo Tornano a Cinecittà : Le polemiche non si placano sul Grande Fratello 15 e l’ultimo Grande annuncio non farà altro che peggiorare le cose: Cristiano Malgioglio e Simona Izzo torneranno a Cinecittà. I due non saranno presenti nel programma in veste di concorrenti, sarebbe davvero stato troppo, ma in quelle di opinionisti. A lanciare la bomba è Tv Sorrisi e Canzoni che parla di un accordo praticamente fatto e in cui mancherebbero solo le firme. I DUE OPINIONISTI ...

Terremoto Centro Italia : gli agricoltori Tornano a Castelluccio di Norcia per la semina della lenticchia : Lunedì 9 aprile gli agricoltori di Castelluccio di Norcia saliranno sul Pian Grande con i loro trattori per cominciare la semina della lenticchia. “Il maltempo previsto per i prossimi giorni ci ha consigliato di rinviare tutto a lunedi’ e questo permettera’ anche alle ditte incaricate dei lavori di ripristino della strada di avere qualche giorno in piu’ per poter avanzare con le opere,” ha spiegato all’ANSA il ...

Gli ACTUAL Tornano con Serie Romanista in attesa del match Barcellona-Roma : Indietro 3 aprile 2018 2018-04-03T17:11:30+00:00 ROMA – Leonardo Bocci e Lorenzo Tiberia tornano con la Serie che li ha resi celebri sul web per raccontare il prepartita di uno dei match più attesi dai romanisti. Il 4 aprile, il match dei match: Barcellona vs Roma al Camp Nou per l’andata dei Quarti di finale di Champions League. Una […]

Roma - per gli abiti usati Tornano 1.500 cassonetti gialli : Torna la raccolta abiti usati con i primi 1.500 cassonetti gialli. Il Campidoglio ha effettuato due gare. La prima per individuare le imprese private che svuoteranno i cassonetti. Con la seconda sono ...

La super Pasqua alla Città della Domenica : i nuovi cuccioli e riTornano anche kart - gommoni e maneggio - oltre alle visite guidate agli ... : Il parco perugino, che ha appena inaugurato una nuova stagione turistica, si prepara a ricevere i suoi ospiti con una ricca programmazione, a partire dagli spettacoli: sabato 31 marzo quello del ...

Stefano Accorsi papà part-time - si commuove quando accompagna i figli che Tornano dalla mamma : ROMA ? Data la separazione con Laetitia Casta, anticipata da Leggo.it, Stefano Accorsi è spesso costretto a fare il papà part-time. L?attore infatti vive con la nuova...

Toro - i conti non Tornano. Soltanto gli stipendi sono da zona Europa : Ingaggi aumentati ma classifica peggiore di un anno fa. Spesi 1,25 milioni per punto, Crotone il club più virtuoso Società tra le più virtuose d'Italia, ma conti in rosso nel rapporto stipendi/...

Calcio - l’Italia U21 batte la Serbia a Novi Sad : 1-0 decide Luca Vido. Gli azzurrini di Evani Tornano al successo : L’Italia U21 ha sconfitto la Serbia per 1-0 nell’amichevole internazionale giocata a Novi Sad. Gli azzurrini, dopo il pareggio contro la Norvegia, sono tornati al successo contro un avversario importante che sta dominando il proprio girone di qualificazione agli Europei di categoria a cui gli azzurrini sono già qualificati in qualità di Paese organizzatore. La nostra Nazionale si è resa protagonista di una partita di grande sostanza ...

RiTornano gli X Days di MediaWorld con molti smartphone in offerta : MediaWorld rilancia gli X Days, validi esclusivamente online dal 23 marzo al 2 aprile: scopriamo quali sono gli smartphone e i tablet Android scontati questa volta dalla catena, che includono Samsung, Huawei, Nokia, Xiaomi, LG, Motorola e ASUS. L'articolo Ritornano gli X Days di MediaWorld con molti smartphone in offerta proviene da TuttoAndroid.

Tornano gli stivaletti in versione beatles o western boots : Se amate indossare stivaletti e polacchini, sappiate che le principali tendenze per questa stagione sono due. Una riguarda i modelli Chelsea boots, chiamati anche beatles, dalla forma lineare e semplice, con tacco basso e quasi sempre contraddistinti dalla fascia elastica laterale. L’altra invece si ispira all’America e in particolare al mondo western ed è caratterizzata da modelli dalle forme fortemente allungate e tacco cubano. Un ...

Gli ex senatori Panizza e Divina oggi Tornano a timbrare il cartellino Sono attesi nei loro uffici in Provincia : Di certo non smetterò di fare politica: questo è un motivo in più per rimanere in campo e dare forza alla proposta politica nella quale credo». Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti ...

Diretta/ Livorno-Siena (risultato finale 1-0) streaming video e tv : gli amaranto Tornano in vetta! : Diretta Livorno Siena: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Big match nel girone A di Serie C tra le prime due della classe(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 22:19:00 GMT)

Turismo e Cultura : Tornano gli Ambasciatori del Territorio : 1/6 ...