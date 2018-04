Torino | Sirigu | ' Se l' Inter avesse vinto | non avrebbe rubato niente' Mazzarri | ' Avremmo

Torino - Sirigu : 'Se l'Inter avesse vinto - non avrebbe rubato niente' : 'È stata una gran bella partita da entrambe le parti, noi siamo stati bravi a sbloccarla e a tenere il risultato e il calcio a volte è questo -aggiunge Sirigu a Sky Sport-. l'Inter ha tentato in ...

Torino -Inter 1-0 - Ljajic segna e Sirigu para : nerazzurri ko : TORINO - E' solo la quarta sconfitta stagionale, ma una delle più dolorose. L'Inter credeva di aver risolto quasi tutti i suoi problemi e di poter sprintare serena nella lotta per la Champions, invece ...

Torino - Sirigu : 'Noi bravi - ma anche l'Inter meritava' : Dopo la vittoria del suo Torino sull'Inter, Salvatore Sirigu ha parlato a Sky Sport : 'Siamo stati bravi a prendere la vittoria, certo l'Inter poteva pareggiare. Non si può dire che non abbia meritato l'Inter, ma neanche che non abbia meritato il Torino . Noi veniamo da un ...