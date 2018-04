Torino-Inter 1-0 | le pagelle di CalcioWeb

calcioweb.eu

: ?? #TorinoInter ?? 31^ giornata @SerieA_TIM ? 12:30 ?? Stadio Olimpico Grande Torino #FORZAINTER ???? #InterIsComing - Inter : ?? #TorinoInter ?? 31^ giornata @SerieA_TIM ? 12:30 ?? Stadio Olimpico Grande Torino #FORZAINTER ???? #InterIsComing - FBiasin : @MCaronni Sei a corto di futili polemiche e ci provi con me? Ti do una mano con alcuni spunti: 1 Oggi l'Inter non h… - Inter : 1' - Calcio d'inizio a Torino: primo pallone per i padroni di casa #TorinoInter #ForzaInter ??? -

(Di domenica 8 aprile 2018)1-0, ledi– Si è concluso il lunch match valido per la 31^ giornata del campionato di Serie A, importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica, pesante passo falso per l’contro il, stop che può essere decisivo in chiave Champions League. Sfortunata la squadra di Luciano Spalletti che gioca una delle migliori partite della stagione, schiaccia gli avversari ma non concretizza le occasioni da gol, buona prestazione di Candreva, male invece Perisic, per Mazzarri strepitoso il difensore N’Koulou, un muro, bene anche il portiere Sirigu. Tante occasioni per Spalletti che però non riesce a sbloccare l’incontro, poi inaspettato il gol che decide la partita, quello di Ljajic su assisti di De Silvestri. Finisce 1-0, pesante stop in chiave Champions per l’, ledi ...