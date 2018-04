Torino Inter 1-0 in diretta | risultato LIVE N' Koulou salva su Miranda

Pagelle/ Torino Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 31^ giornata - primo tempo) : Pagelle Torino Inter : Fantacalcio , i voti della partita e i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo allo stadio Grande Torino per la trentunesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 13:31:00 GMT)

Ventura in tribuna per Torino-Inter : INVIATO A TORINO - A oltre 4 mesi dell'eliminazione dai Mondiali come ct dell'Italia, Gian Piero Ventura si riavvicina al mondo del calcio. Era stato a Firenze per i funerali di Davide Astori, ma la ...