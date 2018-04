Torino-Inter 1-0 | il tabellino Decide l' ex Ljajic

Il Torino castiga l'Inter che fallisce l'assalto al terzo posto : Ai granata basta un gol di Ljajic nel finale di primo tempo per infilare la terza vittoria di fila. I nerazzurri mancano il sorpasso sulla Roma nella volata per un posto in Champions League

