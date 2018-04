DIRETTA/ Torino Inter - risultato finale 1-0 - info streaming video e tv : Successo granata! : DIRETTA Torino-Inter, info streaming video e tv: i granata di Mazzarri ospitano i nerazzurri di Spalletti per la 31giornata di Serie A.

PAGELLE/ Torino Inter (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 31^ giornata) : PAGELLE Torino Inter: Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo allo stadio Grande Torino per la trentunesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 14:52:00 GMT)

Serie A 2018 : Torino-Inter 1-0 - Ljiajic punisce la sua ex squadra. Nerazzurri sfortunati : L’Inter è stata battuta dal Torino per 1-0 nel lunch match della 31^ giornata di Serie A. Sconfitta pesante per i Nerazzurri che perdono un colpo importante nella corsa verso un posto nella prossima Champions League e non sfruttano l’occasione di scavalcare la Roma al terzo posto. I Nerazzurri sono stati molto sfortunati. All’11’ Perisic non sfrutta un’occasione d’oro dopo un errore di Sirigu in uscita, al ...

Torino-Inter 1-0 : i nerazzurri sprecano troppo - l’ex Ljajic li castiga|La classifica : Partita giocata meglio dai nerazzurri che scipano diverse palle gol colpiscono un palo con Rafinha, senza contare le parate di Sirigu. Ma vengono puniti in contropiede

Video Gol Highlights Torino-Inter 1-0 : Tabellino Serie A 08-04-2018 : Risultato Finale Torino-Inter 1-0: Cronaca e Video Highlights Partita 31° Giornata Serie A 08 Aprile 2018. Il Torino proviene da due vittorie con quattro reti messe a segno in ogni gara. Il 4-0 in trasferta a Cagliari e il 4-1 in casa con il Crotone. L’inter, invece, viene da un’importante vittoria con il Verona, poi da un pareggio che sta stretto, nel derby con il Milan. Una partita che vede l’inter, dopo dieci minuti ...

Sirigu è il Salvatore del Torino : l'Inter attacca - lui para : Una delle tante parate di Sirigu contro l'Inter. Lapresse Salvatore. Di nome e di fatto. Se il Torino porta a casa tre punti d'oro contro l'Inter, buona parte del merito è di San Sirigu che si mette ...

Torino-Inter 1-0 : il tabellino. Decide l'ex Ljajic : Torino-Inter 1-0 Rete : pt 36' Ljajic. Torino : Sirigu; Nkoulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Baselli , 34' st Acquah, , Obi , 42' st Valdifiori, , Ansaldi; Ljajic, Falque , 27' st Edera, , ...

Serie A : Torino-Inter 1-0 - Ljajic punisce i nerazzurri : La squadra di Spalletti spreca diverse occasioni e rimane a un punto dalla Roma, Mazzarri si prende la rivincita

Il Torino castiga l'Inter che fallisce l'assalto al terzo posto : Ai granata basta un gol di Ljajic nel finale di primo tempo per infilare la terza vittoria di fila. I nerazzurri mancano il sorpasso sulla Roma nella volata per un posto in Champions League

Torino-Inter 1-0 : i nerazzurri sprecano troppo - l’ex Lijajic li castiga|La classifica : Partita giocata meglio dai nerazzurri che scipano diverse palle gol colpiscono un palo con Rafinha, senza contare le parate di Sirigu. Ma vengono puniti in contropiede

Calcio : il Torino regola l'Inter 1-0 : 14.34 Terza vittoria consecutiva del Torino che supera 1-0 l'Inter. Nerazzurri che falliscono così il sorpasso sulla Roma. Primo tempo nel segno dell'Inter che va vicina al gol con Candreva e Icardi (bravo Sirigu), poi Perisic centra la traversa.Ma al 36'con un'azione di contropiede quasi rocambolesca va a segno Ljajic. Ad inizio ripresa Handanovic evita il raddoppio a De Silvestri, poi Ljajic manda a lato di poco. Assedio dell'Inter che ...

Torino-Inter 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : Torino-Inter 1-0, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il lunch match valido per la 31^ giornata del campionato di Serie A, importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica, pesante passo falso per l’Inter contro il Torino, stop che può essere decisivo in chiave Champions League. Sfortunata la squadra di Luciano Spalletti che gioca una delle migliori partite della stagione, schiaccia gli avversari ma non ...

Torino-Inter 1-0 - la squadra di Spalletti gioca ma è sfortunata : Mazzarri non si ferma più [FOTO] : 1/13 LaPresse ...

Risultati Serie A/ Diretta live score - classifica aggiornata : Inter ko a Torino - ora il Napoli! (31^ giornata) : Risultati Serie A: classifica aggiornata e Diretta live score delle partite di oggi 8 aprile. La 31^ giornata si accende con il lunch match Torino-Inter all'Olimpico.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 14:19:00 GMT)