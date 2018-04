Tom Boonen | nuove accuse nei confronti di Fabian Cancellara L' ex corridore critica amche

news.superscommesse

: Boonen: Ho un dubbio sul motore di Cancellara Tom Boonen - bdcmag : Boonen: Ho un dubbio sul motore di Cancellara Tom Boonen - zazoomnews : Ciclismo Tom Boonen accusa Fabian Cancellara: “Mi ha rubato il Fiandre 2010 aveva un motorino nella bicicletta!” -… - zazoomblog : Ciclismo Tom Boonen accusa Fabian Cancellara: “Mi ha rubato il Fiandre 2010 aveva un motorino nella bicicletta!” -… -

(Di domenica 8 aprile 2018) In un mondo in sella alla due ruote, dove negli ultimi mesi sono le polemiche e il doping a farla da padrone, non resta che attendere e gustarsi tutte le classiche delle Ardenne in programma nel mese ...