Tim | dazi sul commercio | crisi aziendali | la settimana calda dei mercati

Varese - Fuck The Cancer - passa tesTimone da Curva Nord a Fondazione Ascoli : · Domenica 20 maggio verrà riproposta "L'Oasi dei Piccoli Principi", con tanti laboratori creativi a cura dei volontari della Fondazione Giacomo Ascoli, spettacoli, giochi per grandi e piccini, ...

Timori dazi - giù Wall Street : DJ -2 - 34% : 22.30 Wall Street chiude la seduta in forte ribasso, appesantita dai Timori di una escalation della guerra commerciale con la Cina dopo l'annuncio di Trump di possibili nuovi dazi. Il Dow Jones segna un calo del 2,34% a 23.932,76 punti base e il Nasdaq cede il 2,28% a 6915,11 punti. In netto calo anche l'indice S&P 500che lascia sul terreno il -2,19% a 2604,37 punti.

Wall Street pesante su dazi e lavoro Usa. Borse fiacche - nuovo exploit Tim : Trump triplica l'ammontare delle tariffe sui prodotti cinesi. Deludono i dati Usa sul lavoro: a marzo creati meno posti di lavoro rispetto le attese e il tasso di disoccupazione resta stabile al 4,1%. Effetto Cdp sui titoli del gruppo telefonico: l'intenzione della Cassa di salire al 5% fa balzare le azioni che hanno guadagnato oltre il 12% in due giorni. Giù il petrolio. Nella prossima settimana focus sull'inflazione americana....

RIFORMA PENSIONI/ Inps - al via liquidazione assegni con cumulo contributivo professionisti (ulTime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Inps, al via liquidazione assegni con cumulo contributivo professionisti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 6 aprile(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 16:21:00 GMT)

Dollaro recupera in attesa dati lavoro Usa dopo perdite su Timori dazi : ... recuperando dai minimi di seduta segnati negli scambi asiatici sui timori di un'escalation delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, che potrebbe ripercuotersi sull'economia globale.

Cane impiccato alla finestra - nuova macabra inTimidazione nel Vibonese : nuova, macabra intimidazione nel Vibonese, a Caroniti, frazione del comune di Joppolo, ai danni della stessa famiglia presa di mira nei mesi scorsi con oltre dieci attentati. Ignoti malviventi hanno ...

Borsa : Europa corre - meno Timori su dazi : ANSA, - MILANO, 5 APR - Buon passo per le Borse europee in scia a Wall Street e alle Piazze asiatiche mentre si allentano i timori sugli impatti della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. L'...

Quanto costano i dazi (e i tweet di Trump)? 4mila miliardi in due setTimane : I tweet di Trump e le paure degli Usa stanno alimentando ansie sui mercati. L’indice della volatilità, il Vix, è tornato su livelli di preoccupazione mentre Wall Street, dal 13 marzo, ha perso il 7%, Francoforte il 4%, Shanghai il 5,3% e Milano il 2%. Sui mercati è in atto una rotazione di portafoglio alimentato dalle incertezze legate alla guerra commerciale tra le prime due potenze del pianeta...

Alta tensione a Wall Street su Timori dazi Usa-Cina. Male Europa : Il mercato americano risente delle schermaglie tra Stati Uniti e Ciona suli dazi. A poco sono valse le rassicurazioni del segretario al commercio americano e dello stesso Donald Trump.. Borse Ue deboli nel giorno annuncio risalita l'inflazione europea a marzo, A Piazza Affari giù Fca e Cnh...

Buzzi Unicem sconta Timore guerra dazi e taglio target price : Teleborsa, - Sessione negativa per Buzzi Unicem, che sta lasciando sul parterre l'1,45% a 19,09 euro. La big del cemento soffre, al pari di molte altre società, i timori per le ripercussioni di una ...

Gioia Tauro - estirpate 200 piante nei terreni della coop anTimafia : “Quarta inTimidazione - ma non ci fermiamo. Gli sconfitti sono loro” : “Loro fanno le vigliaccate e noi dobbiamo continuare a mettere sempre le piantine”. Giuseppe Varamo è uno degli operai della cooperativa di Gioia Tauro “Valle del Marro”, che nei giorni scorsi, ha subito la quarta intimidazione in un anno. Duecento piantine di kiwi sono state estirpate e tagliate in un terreno, confiscato alla cosca Molé, dove già nei mesi scorsi qualcuno aveva manomesso e in parte rubato l’impianto di irrigazione del campo. ...

Palermo : inTimidazione a ditta - croce e gatto morto davanti a cancelli : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) – intimidazione ai danni di una ditta a Palermo. La carcassa di un gatto e un foglio di cartone con una croce disegnata sono stati trovati stamani davanti ai cancelli della Comedil in viale Regione siciliana ovest. A fare la macabra scoperta sono stati i dipendenti della ditta che si occupa della vendita di attrezzature per l’edilizia. Sulla vicenda indaga la Polizia. L'articolo Palermo: intimidazione a ...

Palermo : inTimidazione a ditta - croce e gatto morto davanti a cancelli : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) - intimidazione ai danni di una ditta a Palermo. La carcassa di un gatto e un foglio di cartone con una croce disegnata sono stati trovati stamani davanti ai cancelli della Comedil in viale Regione siciliana ovest. A fare la macabra scoperta sono stati i dipendenti della

UlTime notizie/ Di oggi - ulTim'ora : i dazi di Usa e Cina affondano le Borse (3 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: i dazi di Trump e Cina affondano le borse. Da Israele accordo per i migranti. Juventus Real Madrid in Champions. (3 aprile 2018).(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 01:43:00 GMT)