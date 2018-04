Tifosi Udinese contestano | ' Pozzo spendi'

Serie A l'Udinese : «Capiamo i Tifosi - ma resta la fiducia» : Cinque vittorie consecutive ci hanno emozionati, ma queste sconfitte non devono eliminare la nostra fiducia e non metteranno a tacere il nostro orgoglio: lo sport è fatto per quelli che non mollano ...

Udinese - vecchie maglie all'asta per realizzare i sogni dei Tifosi : Un'asta decisamente particolare quella che vedrà coinvolti i tifosi dell'Udinese. Il main sponsor dei bianconeri ha infatti organizzato 'Dacia The Auction': in occasione di Udinese-Lazio, l'8 aprile, ...

Serie A Udinese-Fiorentina vietata ai Tifosi ospiti : UDINE - Niente trasferta in Friuli per i tifosi della Fiorentina residenti in Toscana: è l'effetto del decreto con cui il Prefetto di Udine ha adottato le prescrizioni per la vendita dei tagliandi di ...

Udinese-Roma - nessun divieto per i Tifosi che hanno già acquistato il biglietto : Dopo la direttiva emanata dalla prefettura di Udine , che ha vietato la vendita dei biglietti per la gara di sabato alle 15 alla Dacia Arena ai residenti nel Lazio per motivi di ordine pubblico, il ...

Udinese-Roma - il ‘provvedimento’ che ha fatto infuriare i Tifosi giallorossi : La prossima giornata del campionato di Serie A regalerà la partita tra Udinese e Roma, una partita importante per gli obiettivi di entrambe le squadre ma nelle ultime ore polemiche furiose. E’ stato infatti vietata ai tifosi giallorossi la presenza allo stadio, ecco il comunicato: “Per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica sono adottate le seguenti prescrizioni: divieto di vendita dei ...

Udinese-Roma : trasferta vietata ai giallorossi. La prefettura : 'Tifosi pericolosi' : trasferta vietata per i tifosi della Roma in occasione della partita contro l'Udinese in programma sabato 17 alle 15. A renderlo ufficiale è la prefettura della provincia di Udine che nel comunicato ...

Udinese - Felipe Vizeu si presenta ai Tifosi friulani : “Sono contento di fare un altro passo nella mia carriera. Ringrazio Dio e la mia famiglia per tutto il supporto e il sostegno che mi hanno dato finora, il Flamengo per aver fatto di me un uomo e un professionista, l’Udinese, per aver creduto nelle mie potenzialità, i miei agenti che hanno fiducia in me e tutti i miei fan. Manca ancora un po’ di tempo affinché io possa indossare finalmente questa maglia e fino ad allora onorerò ...