TESTO UNICO SULLE FORESTE Negri | Afi | | diamo una chance al bosco italiano

Calabria - Coldiretti : col TESTO UNICO Forestale opportunità per la montagna : “Le foreste e i boschi contribuiscono all’economia montana legata alla selvicoltura assicurano nuovi posti di lavoro, mitigano lo spopolamento obiettivi da implementare con una migliore gestione di foreste e boschi. Adesso con l’approvazione del Testo Unico Forestale da parte del Consiglio dei Ministri – fortemente voluto da Federforeste – si riconosce che solo i boschi gestiti sostenibilmente assolvono al meglio a funzioni ...

Legambiente : “Il TESTO UNICO forestale è un passo importante” : Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il nuovo Testo Unico in materia di foreste, un decreto nato con l’obiettivo di armonizzare la normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, e formulare chiari indirizzi nazionali di riferimento su programmazione, pianificazione, tutela e gestione attiva del patrimonio forestale nazionale. Per Legambiente, il provvedimento rappresenta un primo passo importante per sviluppare una ...

Foreste - via libera a TESTO Unico : Milano, 16 mar. (AdnKronos) – Via libera definitivo oggi dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni anche in qualità di Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ad interim, al Testo Unico in materia di Foreste e filiere forestali. Il decreto, spiega Palazzo Chigi nella nota, provvede al riordino complessivo della normativa in materia di Foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia ...