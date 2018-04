Tesla | perché la parabola di Elon Musk rischia di fallire

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 aprile 2018), l’azienda californiana nota per le sue auto elettriche, attraversa un periodo assai difficile. La società ha corso molto in borsa, ma la produzione è rimasta al palo e la narrazione carica di promesse sembra essersi scontrata con la dura realtà. di Antonio Sileo (fonte: lavoce.info) La fortuna socialeproduce auto elettriche premium, ma anche pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia. In pochissimi anni ha raggiunto una notevole notorietà. Buona parte del rimarchevole risultato va riconosciuto al suo eclettico proprietario,, che è anche riuscito a far percepirecome una delle aziende più innovative al mondo. Un successo, innanzitutto mediatico, che merita qualche specifica considerazione. A cominciare dal contesto che alla fama ha portato, quello statunitense e californiano in particolare, dovenel 2010 ha rilevato lo stabilimento di ...