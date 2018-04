Terrorismo | quattro arresti a Berlino | volevano colpire la maratona di oggi

Inghilterra - esplosione a Leicester - quattro morti. "Ma non è Terrorismo" : È di 4 morti il bilancio dell'esplosione che ieri sera ha distrutto un minimarket nella città britannica di Leicester (East Midlands, Inghilterra centrale), provocando un incendio e devastando anche gli appartamenti sovrastanti di uno stabile di due piani. Lo riferisce la polizia citata dalla Bbc. Altre 4 persone sono ricoverate in ospedale.La polizia non esclude la presenza di dispersi. Le operazioni di soccorso "continuano", ha ...