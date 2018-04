Terremoto | da domani rimozione delle macerie dall’area di Campotosto 

Terremoto : domani a Torino il lancio in Anteprima Nazionale del premio di laurea Avus L’Aquila 2009 : domani a Torino il lancio in Anteprima Nazionale del premio di laurea Avus L’Aquila 2009 – Dedicato agli universitari per un nuovo impegno intorno alla prevenzione sismica e alla resilienza delle popolazioni e dei territori Fubelli – Università di Torino : “Stiamo attualmente conducendo, in Piemonte, studi per individuare faglie che possano potenzialmente causare terremoti più forti di quelli storicamente noti. Non si conoscono ancora –le ...

Terremoto - Gentiloni : domani cdm prorogherà stato emergenza : Roma, 21 feb. , askanews, - "Confermo l'impegno del governo e del commissario per la ricostruzione per questo territorio e nella provincia di Macerata che visiterò nel pomeriggio. Come sempre nelle ...

Terremoto : Gentiloni - domani Cdm proroga stato emergenza : Roma, 21 feb. (AdnKronos) – domani in consiglio dei ministri “prorogheremo le diverse norme dello stato di emergenza” per il Terremoto. Lo ha detto il premier Palo Gentiloni a Pieve Torina dove ha partecipato alla riunione della cabina di coordinamento post sisma. “Questo ha dei risvolti vari sul piano economico oltre che sugli interventi più mirati sulla ricostruzione”. L'articolo Terremoto: Gentiloni, domani Cdm ...