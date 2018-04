Taverna M5S | “Aprendo al Pd abbiamo dimostrato la nostra maturità”

Governo - Taverna (M5s) : “Di Maio premier o nulla? È quello che ci hanno detto 11 milioni di elettori” : “Di Maio premier o nulla? È quello che ci hanno detto 11 milioni di elettori alle urne. Abbiamo preso il 32% con un candidato premier e con un programma, noi vogliamo rispettare il voto degli italiani”. Così la vicepresidente del Movimento 5 stelle al Senato Paola Taverna arrivando all’assemblea congiunta M5s L'articolo Governo, Taverna (M5s): “Di Maio premier o nulla? È quello che ci hanno detto 11 milioni di ...

Senato - voto per vicepresidenze e questori : tensione Pd-M5s. Verso elezione Taverna - Rossomando - La Russa - Calderoli : Palazzo Madama vota per l’elezione dei quattro vicepresidenti, dei tre membri del Collegio dei questori e dei segretario d’Aula. Dopo l’intesa tra M5s e centrodestra per i presidenti di Camera e Senato, è tensione tra Pd e Movimento 5 stelle per l’assegnazione delle altre cariche. Da una parte i grillini hanno deciso di votare solo uno dei loro candidati a vice (Paola Taverna), azione che favorisce l’elezione della ...

Governo M5s-centrodestra? Romani e Gasparri : ‘Improbabile’. Taverna : “Ve lo devo dire io? No a Berlusconi tutta la vita” : Il colpo a sorpresa di Berlusconi con un’apertura per un ‘programma di Governo’ del centrodestra aperto al M5S fa scalpore. “Il No ad un Governo con Berlusconi credo sia lo spirito comune del M5S, ma Berlusconi non c’è neanche in questo Parlamento”, commenta la senatrice cinquestelle Paola Taverna. Ma ci sono i senatori di Forza Italia… “Brutta roba, brutta roba”, sospira la senatrice ...

M5s - dopo il flop volano stracci Guerra tra Lombardi e Taverna Il voto riapre le faide romane : Il flop elettorale del m5s nel Lazio ha esacerbato le già profonde voragini che spaccano il movimento romano, ampie quanto quelle che dilaniano l'asfalto della Capitale in questi giorni. Roberta Lombardi, la grande sconfitta, intervistata Segui su affaritaliani.it

Taverna alla guida del Senato Camera - scontro Di Maio-Fico I progetti M5s per le due presidenze : Fermento nel M5s per l'assegnazione delle presidenze di Camera e Senato. Taverna in pole position per Palazzo Madama. Si ripropone la faida Di Maio-Fico per Montecitorio Segui su affaritaliani.it

M5S - Taverna : “Grillo dice che è finito il tempo dei Vaffa? C’è chi ne merita ancora qualcuno” : A margine della presentazione dei ministri del M5S al Salone delle Fontane all’Eur, la capogruppo al Senato Paola Taverna ha parlato ai cronisti: “Presentiamo oggi un patrimonio dell’Italia. Ci presentiamo chiedendo agli altri parlamentari ‘perché no?’. Mostriamo agli italiani ciò che saremo prima di diventarlo. Grillo dice che è finito il tempo dei ‘vaffa‘? E’ arrivato il momento di governare ma ...

M5S - Paola Taverna a Sky TG24 : 'Io ho donato 195mila euro'. VIDEO - : La senatrice del Movimento commenta il caso dei rimborsi e mostra i suoi bonifici: "Soldi ai quali ho rinunciato". Tutti sanno che il Movimento "ha destinando alle piccole e medie imprese 23 milioni ...

Parlamentarie M5S - Ruocco e Taverna le più votate. A Di Maio 490 preferenze : ROMA - Il M5S pubblica sul blog tutti i risultati delle Parlamentarie. A votare per la Camera, si legge, sono stati 39.991 iscritti per un totale di 92.870 clic , tre le preferenze a disposizione, . ...