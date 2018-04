Tamponamento A26 all' altezza di Carpignano

Maxi Tamponamento mortale sull’A26 - si indaga per omicidio colposo | : Sanzionati per eccesso di velocità due camionisti coinvolti dello schianto in cui ha perso la vita un 19enne. Intanto restano gravi le condizioni di due feriti

Maxi Tamponamento mortale sull’A26 : Sanzionati per eccesso di velocità due camionisti coinvolti dello schianto in cui ha perso la vita un 19enne. Intanto restano gravi le condizioni di due feriti

Maxi Tamponamento in A26 - inferno in autostrada : la vittima è un giovane di 19 anni del Milanese : È un giovane di 19 anni, residente in Lombardia, la vittima del Maxi incidente che si è verificato stamattina, alle 10,20, sulla carreggiata Sud dell’A26, tra il casello di Masone e lo svincolo con la A10. La vittima si chiamava Josué Emanuele Martinez Mencu, era nato a Legnano e residente a Cerro Maggiore in provincia di Milano. Una ventina i mezz...