Taekwondo | German Open 2018 | Vito Dell’Aquila fenomenale! Che dominio ad Amburgo! Terzo

oasport

: Taekwondo German Open 2018: Antonio Flecca si ferma ai piedi del podio fuori al primo turno gli altri azzurri -… - zazoomnews : Taekwondo German Open 2018: Antonio Flecca si ferma ai piedi del podio fuori al primo turno gli altri azzurri -… - zazoomnews : Taekwondo German Open 2018: Antonio Flecca si ferma ai piedi del podio fuori al primo turno gli altri azzurri -… - zazoomnews : Taekwondo German Open 2018: Antonio Flecca si ferma ai piedi del podio fuori al primo turno gli altri azzurri -… -

(Di domenica 8 aprile 2018) FenomenaleDell’Aquila. Il 17enne enfant prodige deldomina nel, portando a casa una vittoria schiacciante nella categoria -54 kg e bissando il trionfo conseguito di recente nell’Egypt. Dell’Aquila ha prevalso nel primo turno ad Amburgo contro l’atleta di Taipei Hao Chen Hsu, sconfitto 33-13, per poi ripetersi con un netto 28-0 in semifinale contro il tedesco Daniel Chiovetta e regolare nell’ultimo atto il portoricano Joan Nunez, battuto 12-7 al termine di un match estremamente tattico, in cui il giovanissimo talento azzurro ha messo in mostra una maturità e una gestione tattica degne di un veterano, conquistando una meritata vittoria. Ottima anche la prestazione di Martina Corelli, che ha conquistato uno splendidoposto nella categoria -49 kg, battendo 17-15 al primo turno la portoricana Victoria Stambaugh e ...