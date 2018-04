Sventato attentato alla maratona di Berlino | 4 arresti

huffingtonpost

(Di domenica 8 aprile 2018) La polizia tedesca haunmezzache si è svolta oggi a, fermando 4 uomini accusati di pianificare un attacco con coltelli. Lo riferisce il sito di Welt sottolineando che i fermati potrebbero essere collegati agli ambienti di Anis Amri, l'autore dell'del mercatino di Natale didi due anni fa.La casa di uno dei sospettati è stata perquisita in mattinata con dei cani anticrimine addestrati per scoprire gli esplosivi. "Faremmo ulteriori verifiche ma c'era poco margine di tempo", ha detto un'autorità di polizia a Die Welt. L'si sarebbe dovuto compiere con due coltelli molto affilati in possesso del presuntore, riporta il sito del quotidiano tedesco.