Strage di Latina Parla Antonietta Gargiulo | “L’odio e il rancore non hanno vinto”

Strage di Latina - Antonietta Gargiulo rompe il silenzio : "Il male non ha vinto" : "Ciao a tutti cari fratelli, sono Antonietta Gargiulo. Oggi voglio ringraziare ognuno di voi per le preghiere e per l'amore. la mia vita qui è un miracolo e ringrazio Dio ogni istante!". Lo dice la donna ferita dal marito Luigi Capasso, il carabiniere che ha ucciso lo scorso 28 febbraio le due figlie Martina e Alessia a Cisterna di Latina, in un video che ha inviato alla comunità Gesù Risorto, di cui fa parte. Nel video, ...